Пенсіонерам пояснили, як перевірити, чи зарахували їм фізичну ідентифікацію

Пенсіонер може пересвідчитися, що він пройшов у 2026 році фізичну ідентифікацію, скориставшись сервісом «Моя ідентифікація» на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, йдеться у повідомленні Фонду.

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Сервіс дозволяє переконатися, що фізична ідентифікація особи проведена, і, відповідно, виплату пенсій наступного року буде продовжено.

Як перевірити

Щоб перевірити інформацію, потрібно виконати кілька простих кроків.

Зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України — www.portal.pfu.gov.ua.

Авторизуватись одним зі способів: за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або ID.GOV.UA, та увійти до особистого кабінету.

У меню ліворуч обрати рубрику «Моя ідентифікація».

Ознайомитись з інформацією про дату останньої ідентифікації та спосіб, у який вона була проведена.

Детальніше про роботу сервісу — у відеоінструкції за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=qX9k74IXxEA