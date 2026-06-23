Пенсіонер може пересвідчитися, що він пройшов у 2026 році фізичну ідентифікацію, скориставшись сервісом «Моя ідентифікація» на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, йдеться у повідомленні Фонду.
Пенсіонерам пояснили, як перевірити, чи зарахували їм фізичну ідентифікацію
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Сервіс дозволяє переконатися, що фізична ідентифікація особи проведена, і, відповідно, виплату пенсій наступного року буде продовжено.
Як перевірити
Щоб перевірити інформацію, потрібно виконати кілька простих кроків.
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Зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України — www.portal.pfu.gov.ua.
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Авторизуватись одним зі способів: за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або ID.GOV.UA, та увійти до особистого кабінету.
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У меню ліворуч обрати рубрику «Моя ідентифікація».
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Ознайомитись з інформацією про дату останньої ідентифікації та спосіб, у який вона була проведена.
Детальніше про роботу сервісу — у відеоінструкції за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=qX9k74IXxEA
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