monobank відкрив туристичний напрямок: готелі в розстрочку та власний бренд для подорожей

Monobank запустив новий сервіс для оплати українських готелів частинами. Окрема сторінка monobank.ua/tourism вже працює: на ній зібрано понад 80 готелів і глемпінгів по всій Україні: від Буковеля та Карпат до Одеси, Львова і Києва.

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Механіка стандартна для monobank: обираєш готель, підтверджуєш дію у застосунку — і сума ділиться на частини.

Серед партнерів є як бюджетні варіанти, так і преміум-сегмент:

Ribas Hotels,

Wol Lifestyle

Bankhotel

Садиба на Кодимі

Londonska та інші.

У картці кожного готелю одразу вказано те, що зараз важливо: наявність укриття, резервного живлення, генератора, SPA, Starlink.

Новий бренд і великі плани

Паралельно 15 червня компанія подала до Укрпатенту заявку на нову торговельну марку. Перелік заявлених класів охоплює не лише бронювання готелів, а й організацію подорожей, замовлення квитків, оренду житла на відпустку та розстрочку платежів у туристичній сфері.

Це не вузька реєстрація під один продукт, а широкий захист власного бренду в туристичному напрямку. Фактично monobank будує повноцінний туристичний маркетплейс із вбудованим фінансовим інструментом.

Для банку це логічний крок: розстрочка вже є звичним інструментом для покупок, тепер вона поширюється на відпочинок. Для українців, які хочуть поїхати у відпустку всередині країни, але не готові платити одразу — це дуже зручна опція.