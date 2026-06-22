Monobank запустив новий сервіс для оплати українських готелів частинами. Окрема сторінка monobank.ua/tourism вже працює: на ній зібрано понад 80 готелів і глемпінгів по всій Україні: від Буковеля та Карпат до Одеси, Львова і Києва.
monobank відкрив туристичний напрямок: готелі в розстрочку та власний бренд для подорожей
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Механіка стандартна для monobank: обираєш готель, підтверджуєш дію у застосунку — і сума ділиться на частини.
Серед партнерів є як бюджетні варіанти, так і преміум-сегмент:
- Ribas Hotels,
- Wol Lifestyle
- Bankhotel
- Садиба на Кодимі
- Londonska та інші.
- У картці кожного готелю одразу вказано те, що зараз важливо: наявність укриття, резервного живлення, генератора, SPA, Starlink.
Новий бренд і великі плани
Паралельно 15 червня компанія подала до Укрпатенту заявку на нову торговельну марку. Перелік заявлених класів охоплює не лише бронювання готелів, а й організацію подорожей, замовлення квитків, оренду житла на відпустку та розстрочку платежів у туристичній сфері.
Це не вузька реєстрація під один продукт, а широкий захист власного бренду в туристичному напрямку. Фактично monobank будує повноцінний туристичний маркетплейс із вбудованим фінансовим інструментом.
Для банку це логічний крок: розстрочка вже є звичним інструментом для покупок, тепер вона поширюється на відпочинок. Для українців, які хочуть поїхати у відпустку всередині країни, але не готові платити одразу — це дуже зручна опція.
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