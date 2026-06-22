Alliance bank запустив мережу терміналів самообслуговування

Alliance bank запустив власну мережу терміналів самообслуговування — перша тисяча пристроїв уже розміщена по Україні, за винятком тимчасово окупованих територій.

Це забезпечує клієнтам банку ще 1 000 локацій для безкоштовного поповнення карток Alliance bank.

У терміналах також доступні операції з картками інших банків та широкий перелік сервісів. Користувачі можуть зручно здійснювати фінансові операції з готівкою у будь-який зручний час.

Переваги нової мережі терміналів:

1. Безкоштовне поповнення карток Alliance bank у 1 000 локаціях

2. Доступність 24/7

3. Простий інтерфейс і максимум зручності у користуванні

Мережа терміналів самообслуговування поступово розширюватиметься по всій Україні. Перелік уже встановлених пристроїв можна переглянути за посиланням на сайті банку.



Локації також можна знайти в застосунку Alliance: Профіль → Точки обслуговування → Термінали.

Alliance bank продовжує активно розширювати сервісну інфраструктуру поза мобільним застосунком і банківськими відділеннями.

Ліцензія НБУ № 97 від 17 листопада 2011 року