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18 червня 2026, 19:13

НБУ дозволив мобільним готівковим агентам обслуговувати клієнтів поза офісами

Національний банк України ухвалив постанову № 65 від 12 червня 2026 року, яка адаптує підзаконні акти до реформи фінансової інклюзії. Документ безпосередньо регулює діяльність банків фінансової інклюзії, їхніх агентів із приймання готівки, а також платіжних установ і технологічних операторів. Про це повідомляє Ligazakon.

НБУ дозволив мобільним готівковим агентам обслуговувати клієнтів поза офісами
Фото: НБУ

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Ключова зміна стосується розширення можливостей для обслуговування клієнтів у віддалених регіонах.

Мобільність без прив'язки до каси

Головним нововведенням стало право готівкових агентів банків фінансової інклюзії працювати поза межами стаціонарних відділень чи пунктів надання послуг. Це дозволить забезпечити базовим банкінгом жителів територій, де банківська інфраструктура обмежена.

Саме для вирішення цієї проблеми у 2025 році було закладено законодавчу основу (Закон № 4465-IX). Попри мобільний формат роботи, для агентів діятимуть суворі обмеження:

  • Повний контроль з боку банку.
  • Обов'язкове дотримання касової дисципліни.
  • Чіткий порядок оформлення документів та регулярного здавання готівкової виручки.
  • Відповідальність та нові вимоги до операторів

Крім мобільності агентів, постанова № 65 запроваджує кілька важливих регуляторних правил.

Документ закріплює норму, згідно з якою надавач платіжних послуг несе пряму відповідальність перед клієнтом за будь-які дії чи помилки залученого ним готівкового агента.

Технологічні оператори платіжних послуг відтепер зобов'язані подавати оновлені документи до НБУ впродовж 15 робочих днів із моменту їх отримання.

Окремою підставою для негативних реєстраційних наслідків стало подання регулятору недостовірної інформації.

Коли зміни наберуть чинності?

Постанова НБУ № 65 офіційно набуває чинності 26 червня 2026 року. Всі заявки, які фінансові установи подадуть до цієї дати, розглядатимуться за попередніми правилами.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у квітні Національний банк оприлюднив проєкт змін до нормативно-правових актів, що регулюють готівковий обіг та касову роботу. Головна мета інновацій — адаптувати правила для нового типу установ (банків фінансової інклюзії), а також закрити лазівки для анонімних переказів через платіжні термінали.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
vfp
vfp
18 червня 2026, 19:49
#
Все під нова пей і їх проект спізж…ної ідеї укрпошти
хтось в нбу «лобіює» інтереси нп, чи Смілянський вибісів Пишного?
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