Компенсації за «Шахед» та вибухову хвилю: скільки страхові платять за пошкоджене житло і авто

Масштаби руйнувань українських міст змушують дедалі більше громадян замислюватися над захистом свого майна. Попри поширений скепсис, що страхування під час війни є лише маркетинговим ходом, практика доводить зворотне. Про це повідомив експерт зі страхування Микола Матика в програмі «Ранок Вдома».

Лише за минулий рік одна з профільних компаній виплатила понад 110 мільйонів гривень за збитки, пов'язані з бойовими діями. Приватні страхові компанії часто стають реальнішою альтернативою державним програмам, адже вони працюють значно швидше, якісніше та не вимагають збору величезних пакетів документів для компенсації.

Особливості страхування та алгоритм дій для автовласників

Сьогодні українські водії мають можливість захистити свій транспорт як у межах базового договору КАСКО, так і за допомогою спеціалізованих продуктів. Зазвичай стандартний поліс уже містить ліміт на воєнні ризики, але він обмежений приблизно 10% від вартості авто або сумою до 300 000 гривень.

Для повноцінного захисту експерти радять купувати окремий продукт, де ліміти сягають 3 мільйонів гривень. Ціна питання цілком доступна: для автомобіля вартістю півмільйона гривень річний поліс обійдеться близько 8 000 гривень, що дорівнює вартості півтора бака пального. При цьому суму не обов'язково платити одразу, адже компанії пропонують поквартальне розтермінування.

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Микола Матика нагадує, що крему увагу варто приділити свідомому вибору суми покриття. Страхова компанія виплачує справедливу компенсацію, але суворо в межах ліміту, прописаного в договорі. Якщо повністю знищене авто коштувало 3 мільйони гривень, а застраховане було лише на 500 000, то власник отримає саме півмільйона. Якщо ж сума покриття відповідала реальній вартості, збитки відшкодують у повному обсязі.

Якщо автомобіль потрапив під обстріл або зазнав пошкоджень від уламків, автовласнику необхідно діяти за чітким алгоритмом:

Переконатися у безпеці. Оцінити ситуацію навколо та пересвідчитися, що немає прямої загрози життю через повторні вибухи. Повідомити страхову. Якнайшвидше зателефонувати до компанії та зафіксувати настання події. Оформити довідку. Обов'язково викликати представників Поліції або ДСНС, щоб отримати офіційний документ, який підтверджує, що майно пошкоджено саме внаслідок воєнних дій. Пройти експертизу. Дочекатися оцінки від експерта страхової компанії. Зазвичай процедура врегулювання триває від 7 до 14 днів, після чого автовласник отримує кошти або направлення на відновлювальний ремонт.

Захист нерухомості від наслідків бойових дій

Страхування житла від воєнних ризиків також демонструє високу затребуваність, особливо у великих містах. Сучасні програми дозволяють застрахувати квартиру на суму до 3 мільйонів гривень, а приватний будинок — до 5 мільйонів. Фінансове навантаження на бюджет при цьому є мінімальним: за ліміту покриття у 500 000 гривень поліс коштуватиме орієнтовно 5 000 — 6 000 гривень на рік із можливістю поквартальної оплати.

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Характер руйнувань житлового сектору зазвичай поділяють на два типи, що підтверджується реальними кейсами з експертної практики:

Пошкодження вибуховою хвилею. Це найпоширеніший сценарій, коли в оселях вилітають шибки, деформуються вхідні двері чи псується внутрішнє оздоблення. В одному з таких випадків сума виплати на ремонт складає близько 500 000 гривень. Прямі влучання або вибухи поруч. Більш складні випадки, як-от детонація безпілотника біля будинку, призводять до значних руйнувань конструкцій. За подібний страховий випадок компанія виплатить понад мільйон гривень, що дозволить господарю повністю відновити понівечену будівлю.

Зрозуміло, що купівля поліса не відведе загрози, але у разі критичної ситуації дозволить оперативно повернути втрачене майно. Головне — тверезо оцінювати вартість своєї власності та обирати ліміти покриття, які повністю покриють можливі збитки.