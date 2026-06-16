У вівторок, 16 червня, в Україні знизилися ціни на всі види автомобільного пального. При цьому найбільше подешевшав дизель. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
16 червня 2026, 17:01
Ціни на пальне в Україні продовжують знижуватись: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 16 червня
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Середні ціни на пальне станом на 16 червня
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 преміум подешевшав на 17 копійок до 79,10 грн/літр;
- Бензин А-95 подешевшав на 15 копійок до 75,07 грн/літр;
- Бензин А-92 подешевшав на 13 копійок до 68,84 грн/літр;
- Дизельне пальне подешевшало на 67 копійок до 81,79 грн/літр;
- Автомобільний газ подешевшав на 16 копійок до 44,43 грн/літр.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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