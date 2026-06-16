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16 червня 2026, 10:00

Від «подушки безпеки» до lifestyle: як Mastercard та Ощадбанк змінюють роль кредитної картки

Не так давно кредитна картка сприймалась як «фінансова подушка» на випадок непередбачених витрат. Сьогодні вона поступово стає частиною щоденного життя: зручною, гнучкою — такою, що закриває більше сценаріїв, ніж просто фінансову потребу «на зараз».

Саме на цьому фокусуються Mastercard та Ощадбанк — не лише на фінансових умовах, а на досвіді клієнта: сервісах, партнерських пропозиціях і щоденній зручності.

Кредитні картки Mastercard® від Ощадбанку дозволяють користуватися кредитними коштами без комісій для зняття готівки та P2P-переказів. Пільговий період становить до 62 днів для всіх категорій та до 92 днів — для окремих операцій (за умови підключення відповідних категорій, зокрема через чат-бот). Це надає більше гнучкості у плануванні витрат і керуванні фінансами. Процентна ставка — 3,9 % на місяць, реальна річна ставка — 58,25 %, а кредитний ліміт визначається індивідуально і може сягати до 400 тис. грн до 5 років з автопролонгацією. Додатково картку можна підключити до програми лояльності Mastercard Більше та отримувати ще більше переваг: бонуси та спеціальні пропозиції від партнерів.

Крім щоденного використання для клієнтів регулярно діють акції з ексклюзивними подарунками. Нещодавно держателі кредитних карток Mastercard® від Ощадбанку могли виграти автомобіль Hyundai TUCSON — достатньо було здійснити п’ять оплат від 500 гривень. Переможець уже отримав свій приз.

Проте кредитна картка — лише один із прикладів інтеграції платіжних рішень у повсякденне життя клієнтів. Насправді логіка «картка як частина lifestyle» охоплює значно ширшу екосистему продуктів, які відповідають різним життєвим сценаріям.

Преміум-картки Mastercard® від Ощадбанку відкривають доступ до додаткового рівня комфорту та сервісу: від персонального асистента до привілеїв під час подорожей. Серед них — комфортна лаунж-зона Mastercard Lounge ONE на київському залізничному вокзалі, запрошення на події та концерти, цифрові сервіси, як-от передплата на сервіси відеоконтенту, додаткові послуги на кшталт «Допомога в дорозі» для автомобілістів.

Окремий напрям — дитяча картка Mastercard® від Ощадбанку. Вона дає підліткам перший досвід користування фінансовими інструментами: від безготівкових оплат до розуміння базових принципів управління грошима. Завдяки інтерактивним механікам і спеціальним пропозиціям цей продукт допомагає формувати фінансові звички з раннього віку.

У результаті картка перестає бути просто банківським продуктом. Вона стає персональним помічником, який супроводжує людину в повсякденних рішеннях — від покупок до подорожей і дозвілля.

Джерело: Ощадбанк
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Коментарі - 1

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BigBend
BigBend
16 червня 2026, 12:06
#
Ощадбанк? Ні, дякую.
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