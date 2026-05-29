Moneyveo — в топі 30 найкращих роботодавців України за версією Forbes Ukraine

Цьогоріч Moneyveo опинилася серед 30 найкращих роботодавців України за версією Forbes Ukraine , та стала єдиною небанківською фінансовою компанією у рейтингу. Серед усього фінансового сектору до списку потрапили лише два банки, при цьому з одним із них Moneyveo набрала однакову кількість балів, фактично розділивши позицію.

Forbes Ukraine провів найбільше дослідження роботодавців у країні, охопивши 370 компаній та понад 55 000 анкет працівників. Головним критерієм оцінки стали не рекламні бюджети чи HR-презентації, а реальний досвід людей, які щодня працюють у цих компаніях.

Moneyveo у рейтингу Форбс отримала 76 балів — стільки ж, скільки й Укргазбанк. Це важливий сигнал для ринку: небанківська фінансова компанія сьогодні може конкурувати за довіру, корпоративну культуру та таланти на рівні з банками, IT-сектором, FMCG та великими міжнародними роботодавцями.

Результати дослідження Forbes Ukraine підтверджують це: Moneyveo системно інвестує в добробут команди та розвиток корпоративної культури.

У відповідь на виклики воєнного часу компанія адаптувала внутрішні процеси, зосередившись на стабільності, турботі про команду та збереженні ефективності роботи. Гнучкі формати праці, увага до емоційного комфорту співробітників і баланс між роботою та особистим життям стали невіддільною частиною корпоративного підходу Moneyveo.

Компанія реалізує комплексні рішення для підтримки ментального здоров’я співробітників, зокрема Mental Health Day, арттерапію, вебінари з психологами та дні без мітингів. До екосистеми Wellbeing також входять корпоративний спортзал, тренування з боксу та пілатесу, біговий клуб тощо.

Окремий фокус — на розвитку: навчальні програми та тренінги, індивідуальні плани розвитку із залученням зовнішніх провайдерів та інші гнучкі формати професійного зростання.

«Для нас це передусім визнання людей, які щодня будують компанію. Результати рейтингу підтверджують: системна робота з командою дає відчутний результат. Конкурентний компенсаційний пакет, прозора система винагород і Recognition, програми ментального здоров’я та постійне покращення умов праці — складові єдиної HR-моделі, побудованої навколо потреб і досвіду співробітників, — зазначила CHRO Манівео Олена Сорокіна. —У цьому контексті оцінку можливостей для розвитку ми розглядаємо як підтвердження того, що в компанії сформоване сильне середовище для професійного зростання. Особливо важливо, що умови праці в дослідженні отримали 13 балів — лише на 1 бал менше за максимальний показник у всьому рейтингу, а підтримка співробітників у період війни була оцінена на найвищому рівні. Це ще раз підтверджує важливість фокусу на добробуті команди та стабільності робочої атмосфери».

Таким чином, високі оцінки Moneyveo у рейтингу Forbes Ukraine є результатом системного підходу до підтримки співробітників і розвитку корпоративної культури.

Під час війни роль фінансових сервісів лише посилилася — доступ до швидких фінансових рішень для мільйонів українців залишається частиною фінансової інклюзії та економічної стійкості країни. А забезпечити цю стабільність неможливо без сильної команди та довіри всередині компанії.

Присутність Moneyveo у рейтингу стала не лише визнанням компанії, а й важливим сигналом для ринку: небанківський фінансовий сектор в Україні може бути прозорим, системним та відповідальним роботодавцем — на рівні з найбільшими гравцями економіки.