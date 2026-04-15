15 квітня 2026, 15:24

Продовжені закордонні паспорти стали недійсними: кому потрібно замінити документ

Кабінет Міністрів України скасував тимчасовий дозвіл використовувати закордонні паспорти з продовженим терміном дії. Про це повідомляє Міграційна служба Дніпропетровської області.

Фото: facebook.com/dp.dmsu

Що змінилося?

Дозвіл діяв з кінця лютого 2022 року по 28 жовтня 2025 року через повномасштабну війну та обмеження в роботі консульських служб.

Тепер «продовжені» паспорти більше не визнаються дійсними для міжнародних поїздок. Авіакомпанії та прикордонники можуть відмовити у посадці на рейс або в'їзді до інших країн.

Це стосується дорослих та дітей, у паспортах яких були внесені дані про членів їх родин. Тимчасове продовження паспортів було запроваджене через обмеження роботи консульств під час війни.

Наразі ситуація змінилася: дипломатичні установи працюють у звичному режимі, а філії ДП «Документ» оформлюють паспорти за кордоном. Старі «продовжені» документи більше не відповідають міжнародним стандартам.

Більшість країн визнають лише паспорти з чинним терміном дії:

  • громадяни України віком від 16 років отримують паспорт на 10 років;
  • особи до 16 років — на 4 роки.

Після спливу цього терміну документ потрібно оформлювати знову.

Документ слід замінити, якщо:

  • термін його дії минув;
  • паспорт був продовжений за старим тимчасовим порядком;
  • у документі зазначені діти або інші члени сім'ї за старими правилами.

«Без оновленого закордонного паспорта легально подорожувати та перетинати кордон не буде можливим», — йденеться у повідомленні.

Як оформити новий документ

Щоб оформити новий документ можна звертатися до:

  • посольств або консульств України за кордоном;
  • філій ДП «Документ» у країнах, де вони працюють;
  • до підрозділів Міграційної служби в Україні або до центрів надання адміністративних послуг.

Закордонні паспорти дітей, в яких зазначені дані про батьків або інших членів сім'ї за старим тимчасовим порядком, також більше не дійсні. Навіть якщо дитина не подорожує зараз, її паспорт краще оновити заздалегідь.

Українці з недійсним паспортом за кордоном також можуть звернутися до найближчого посольства чи консульства України та оформити тимчасове свідоцтво для повернення в Україну. Цей документ дозволяє безперешкодно повернутися додому.

Автор:
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
