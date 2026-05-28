Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України нагадує: 1 червня 2026 року завершується термін подачі заяв на призначення допомоги на проживання для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб, для яких Уряд розширив можливість їх отримання.
Допомога дітям ВПО: хто ризикує втратити 3 тисячі грн після 1 червня
Виплати на дітей
Діти з числа ВПО можуть отримувати виплати незалежно від доходу родини. За умови подачі заяви до 1 червня 2026 року допомога буде нарахована з 1 лютого 2026 року.
Також оновлено механізм нарахування виплат для непрацездатних ВПО. Особи, яким раніше припинили допомогу через перевищення граничного доходу, можуть повторно подати заяву. У разі звернення до 1 червня 2026 року виплати будуть нараховані з 1 січня 2026 року.
Важливо вчасно подати документи, щоб отримати виплати також за попередні місяці. Якщо звернутися за перерахунком після 1 червня 2026 року, допомога нараховуватиметься лише з місяця подання заяви.
Подати заяву на призначення допомоги на проживання можна кількома способами:
- особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;
- онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ;
- поштовим відправленням на адресу територіального органу ПФУ;
- через ЦНАП;
- через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради відповідної територіальної громади.
