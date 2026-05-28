Як податкова обирає, який ФОП перевірити у 2026 році

Питання «як не потрапити під податкову перевірку бізнесу» та «як податкова обирає, кого перевіряти», хвилює кожного підприємця. Хороша новина: перевірка — це не лотерея і не планова процедура раз на кілька років. Податкова приходить лише тоді, коли ваш бізнес перетнув певні «червоні лінії». Про них розповів Богдан Янків, засновник консалтингової компанії YANKIV та співзасновник сервісу електронної звітності «ЯТакс / Вчасно.Звіт».

Ці «червоні лінії» чітко прописані у конкретному нормативному документі — Наказі Мінфіну № 524 від 02.06.2015 р. — саме він визначає єдиний алгоритм, за яким податкова складає план-графік документальних перевірок. Знаючи критерії перевірки ФОП та юридичних осіб із цього документа, ви можете свідомо контролювати рівень ризику свого бізнесу.

Що таке наказ № 524 і чому він важливий

Наказ 524 — це внутрішній регламент, який дає перевіряючим чіткі орієнтири: кого включати до плану перевірок, а кого — ні. Документ містить три ключові розділи:

Розділ 3 — критерії відбору юридичних осіб;

Розділ 4 — критерії відбору ФОП та фізичних осіб;

Розділ 5 — критерії відбору податкових агентів, які сплачують ПДФО, військовий збір та ЄСВ за працівників або підрядників.

Важливо розуміти: хоча формально наказ регулює саме документальні перевірки, ці критерії є наскрізними. Їх порушення може стати підставою і для листа-запиту від податкової, і для фактичної перевірки — навіть якщо ви не потрапили до офіційного плану-графіку.

Три ступені ризику: як податкова оцінює бізнес

Для відбору платників до перевірки податківці використовують градацію ризику: високий, середній та незначний. Під кожен рівень визначено конкретні порушення або підозрілі ознаки. Розберемо їх детально.

Незначний ризик

Таких критеріїв три, і для більшості підприємців вони або неактуальні, або легко контрольовані:

Прострочена сплата ЄСВ . Затримка внеску за себе — вже підстава для уваги з боку податкової. З огляду на те, що несплата ЄСВ є поширеною проблемою серед ФОП, цей критерій стосується набагато більшої кількості підприємців, ніж здається.

. Затримка внеску за себе — вже підстава для уваги з боку податкової. З огляду на те, що несплата ЄСВ є поширеною проблемою серед ФОП, цей критерій стосується набагато більшої кількості підприємців, ніж здається. Відшкодування ПДВ — актуально лише для ФОП — платників ПДВ.

— актуально лише для ФОП — платників ПДВ. Велика сума податкового кредиту з ПДВ — також специфічний критерій для платників ПДВ.

Середній ризик

Дев’ять критеріїв, серед яких є справді важливі для широкого кола підприємців:

Відсутність касового апарату або банківського рахунку при задекларованому доході понад 220 мінімальних заробітних плат . Податкова отримує інформацію про відкриття рахунків та реєстрацію кас автоматично — якщо їх немає, а дохід є, це одразу сигнал.

. Податкова отримує інформацію про відкриття рахунків та реєстрацію кас автоматично — якщо їх немає, а дохід є, це одразу сигнал. Ризикові контрагенти . Якщо ваші клієнти або постачальники перебувають у розшуку, проходять процедуру банкрутства або мають негативні записи в реєстрах, і при цьому їхня частка у вашому обороті перевищує 10% — ви автоматично потрапляєте в зону ризику. Хто вам платить і кому платите ви — має значення.

. Якщо ваші клієнти або постачальники перебувають у розшуку, проходять процедуру банкрутства або мають негативні записи в реєстрах, і при цьому їхня частка у вашому обороті перевищує 10% — ви автоматично потрапляєте в зону ризику. Хто вам платить і кому платите ви — має значення. Кількість касових апаратів перевищує кількість працівників . Така аномалія привертає увагу перевіряючих.

. Така аномалія привертає увагу перевіряючих. Значні обсяги імпортних або експортних операцій з товарами також розцінюються як фактор підвищеного ризику.

Високий ризик Найсерйозніші критерії, які практично гарантують включення до плану перевірок: Витрати перевищують 75% обороту — актуально для ФОП на загальній системі. Якщо задекларовані витрати непропорційно великі відносно доходу, це виглядає як штучне заниження бази оподаткування.

— актуально для ФОП на загальній системі. Якщо задекларовані витрати непропорційно великі відносно доходу, це виглядає як штучне заниження бази оподаткування. Неоформлені працівники . Інформацію про можливу нелегальну зайнятість податкова може отримати від місцевих депутатів, зі скарг клієнтів або конкурентів, із публікацій у соцмережах — будь-яким способом.

. Інформацію про можливу нелегальну зайнятість податкова може отримати від місцевих депутатів, зі скарг клієнтів або конкурентів, із публікацій у соцмережах — будь-яким способом. Занадто низький задекларований дохід , який явно не покриває реальних витрат на ведення бізнесу.

, який явно не покриває реальних витрат на ведення бізнесу. Наявність судових справ або рішень, які можуть свідчити про ухилення від сплати податків.