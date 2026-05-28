Питання «як не потрапити під податкову перевірку бізнесу» та «як податкова обирає, кого перевіряти», хвилює кожного підприємця. Хороша новина: перевірка — це не лотерея і не планова процедура раз на кілька років. Податкова приходить лише тоді, коли ваш бізнес перетнув певні «червоні лінії». Про них розповів Богдан Янків, засновник консалтингової компанії YANKIV та співзасновник сервісу електронної звітності «ЯТакс / Вчасно.Звіт».
Як податкова обирає, який ФОП перевірити у 2026 році
Ці «червоні лінії» чітко прописані у конкретному нормативному документі — Наказі Мінфіну № 524 від
Що таке наказ № 524 і чому він важливий
Наказ 524 — це внутрішній регламент, який дає перевіряючим чіткі орієнтири: кого включати до плану перевірок, а кого — ні. Документ містить три ключові розділи:
- Розділ 3 — критерії відбору юридичних осіб;
- Розділ 4 — критерії відбору ФОП та фізичних осіб;
- Розділ 5 — критерії відбору податкових агентів, які сплачують ПДФО, військовий збір та ЄСВ за працівників або підрядників.
Важливо розуміти: хоча формально наказ регулює саме документальні перевірки, ці критерії є наскрізними. Їх порушення може стати підставою і для листа-запиту від податкової, і для фактичної перевірки — навіть якщо ви не потрапили до офіційного плану-графіку.
Три ступені ризику: як податкова оцінює бізнес
Для відбору платників до перевірки податківці використовують градацію ризику: високий, середній та незначний. Під кожен рівень визначено конкретні порушення або підозрілі ознаки. Розберемо їх детально.
Незначний ризик
Таких критеріїв три, і для більшості підприємців вони або неактуальні, або легко контрольовані:
- Прострочена сплата ЄСВ. Затримка внеску за себе — вже підстава для уваги з боку податкової. З огляду на те, що несплата ЄСВ є поширеною проблемою серед ФОП, цей критерій стосується набагато більшої кількості підприємців, ніж здається.
- Відшкодування ПДВ — актуально лише для ФОП — платників ПДВ.
- Велика сума податкового кредиту з ПДВ — також специфічний критерій для платників ПДВ.
Середній ризик
Дев’ять критеріїв, серед яких є справді важливі для широкого кола підприємців:
- Відсутність касового апарату або банківського рахунку при задекларованому доході понад 220 мінімальних заробітних плат. Податкова отримує інформацію про відкриття рахунків та реєстрацію кас автоматично — якщо їх немає, а дохід є, це одразу сигнал.
- Ризикові контрагенти. Якщо ваші клієнти або постачальники перебувають у розшуку, проходять процедуру банкрутства або мають негативні записи в реєстрах, і при цьому їхня частка у вашому обороті перевищує 10% — ви автоматично потрапляєте в зону ризику. Хто вам платить і кому платите ви — має значення.
- Кількість касових апаратів перевищує кількість працівників. Така аномалія привертає увагу перевіряючих.
- Значні обсяги імпортних або експортних операцій з товарами також розцінюються як фактор підвищеного ризику.
Високий ризик
Найсерйозніші критерії, які практично гарантують включення до плану перевірок:
- Витрати перевищують 75% обороту — актуально для ФОП на загальній системі. Якщо задекларовані витрати непропорційно великі відносно доходу, це виглядає як штучне заниження бази оподаткування.
- Неоформлені працівники. Інформацію про можливу нелегальну зайнятість податкова може отримати від місцевих депутатів, зі скарг клієнтів або конкурентів, із публікацій у соцмережах — будь-яким способом.
- Занадто низький задекларований дохід, який явно не покриває реальних витрат на ведення бізнесу.
- Наявність судових справ або рішень, які можуть свідчити про ухилення від сплати податків.
Критерії ризику для юридичних осіб
Юридичні особи мають найбільший перелік критеріїв ризику. Однак знати їх корисно і ФОПам — особливо тим, хто співпрацює з компаніями або планує реєстрацію ТОВ:
- Подання уточнюючих звітів, які коригують раніше сплачений податок більш ніж на 30%;
- Декларування збитків (від'ємного податку на прибуток) протягом двох і більше років поспіль;
- Виплата доходів ФОПам із ознакою 157 на суму понад 5 мільйонів гривень.
Чек-лист: як не потрапити під податкову перевірку
Податкова перевірка бізнесу — це наслідок конкретних дій або бездіяльності. Ось що варто контролювати регулярно:
- Платіть податки та здавайте звіти вчасно. Це базовий і найефективніший спосіб залишитися поза увагою податкової. Прострочення — один із перших тригерів для включення до плану перевірок.
- Декларуйте доходи коректно. Орієнтуйтесь на виписки з банківського рахунку та дані касового апарату. Звіряйте свої показники з даними контрагентів у звітах 4ДФ — розбіжності в цифрах одразу привертають увагу.
- Стежте за пропорцією касових апаратів і працівників. Якщо кількість РРО перевищує кількість оформлених співробітників — це аномалія, яку помітять.
- Фільтруйте контрагентів. Перед тим як починати роботу з новим клієнтом або постачальником, перевіряйте його в Єдиному реєстрі боржників та судовому реєстрі. Один проблемний контрагент із часткою понад 10% обороту може стати підставою для критерії перевірки ФОП.
- Оформлюйте всіх працівників. Неофіційна зайнятість — один із найвагоміших критеріїв ризику, і джерел інформації для податкової значно більше, ніж здається більшості підприємців.
