Біткоїн впав до найнижчого рівня за понад шість тижнів, Banca Sella запустить в Італії криптопослуги: що нового

Біткоїн обвалився до $73 000

У четвер, 28 травня, ціна біткоїна у моменті знизилася до $72 643. Це найнижчий рівень за понад шість тижнів. Про це повдіомляє Bloomberg з посиланням на дані торгів.

Зазначається, що причина падіння першої криптовалюти — обмін ударами між США та Іраном, що загрожує перемир’ю та відтік коштів з американських біржових фондів.

На момент написання новини ціна біткоїна становить $73 049. За добу актив втратив 3,57%. Другий за величиною токен, Ethereum, у моменті впав до $1,965, що є найнижчим показником майже за два місяці. Пізніше ефір закріпився на рівні $1 980. За добу актив втртив 4,66%.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також опинилися у «червоній» зоні.

Спотові Bitcoin-ETF у США від початку травня також зафіксували чистий відтік коштів на близько $1,5 млрд.

Через погіршення настроїв на ринку за останню добу було ліквідовано «бичачі» ставки на криптовалюти приблизно на $873 млн, з яких $512 млн — лише за останні чотири години. Про це свідчать дані CoinGlass.

Banca Sella першим у Італії запустить криптопослуги для клієнтів

Італійський банк Banca Sella заявив про отримання остаточного дозволу від центрального банку країни на інтеграцію та надання криптовалютних послуг. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що повноцінний запуск нового сервісу заплановано реалізувати вже до кінця 2026 року.

На першому етапі розгортання криптоініціативи банк запропонує базовий, але найбільш затребуваний інфраструктурний функціонал:

Безпечне зберігання (кастодіальні послуги) цифрових активів;

Можливість здійснювати внутрішні та зовнішні перекази криптовалют.

Проте на старті протестувати інновацію зможе лише обмежене, спеціально відібране коло преміальних клієнтів банку.

Керівництво Banca Sella зазначає, що вся необхідна технічна інфраструктура для роботи з блокчейн-активами вже повністю готова, хоча детальні технічні специфікації наразі не розголошуються. Банк розробляв свій продукт у відповідності до загальноєвропейського регламенту з регулювання крипторинків MiCAR.

Феноменальний старт: ETF на Hyperliquid продемонстрували найсильніший дебют в історії криптофондів

Спотові біржові фонди (ETF) на базі токена Hyperliquid (HYPE) встановили абсолютний рекорд за швидкістю залучення капіталу в криптоіндустрії. Лише за перші 10 торгових днів нові фонди змогли акумулювати 1,04% від загальної ринкової капіталізації активу, про що повідомили аналітики Kairos Research.

Експерти наголошують, що на момент підрахунку це найсильніший старт серед усіх спотових криптовалютних ETF в історії. Для порівняння, за аналогічний стартовий період інші великі монети продемонстрували значно скромніші результати:

Bitcoin (BTC) залучив 0,59% капіталізації;

Ethereum (ETH) — 0,41%;

Solana (SOL) — 0,31%.

У Kairos Research уточнили, що цей розрахунок стосується саме нової когорти емітентів і не враховує історичні відтоки капіталу з конвертованих трастів GBTC від Grayscale та ETHE.

У криптоспільноті на платформі X такий ажіотаж називають цілком логічним. Аналітики виділяють кілька фундаментальних причин, чому токен зміг залучити масштабні інвестиції з сектора традиційних фінансів (TradFi):

Масштабованість продукту: Платформа демонструє реальну відповідність потребам ринку (Product-Market Fit) у великих обсягах.

Прозора економіка: Наявність чіткої та зрозумілої моделі накопичення цінності для самого токена всередині екосистеми.

Глобальна стратегія: Переконлива дорожня карта трансформації з майданчика для торгівлі деривативами в універсальну біржову інфраструктуру.

Завдяки поєднанню цих факторів інституційні інвестори отримують базу для класичного фундаментального аналізу. Їм більше не потрібно просто сліпо вірити в «магічні інтернет-гроші», адже потенціал зростання активу підкріплений чіткими бізнес-метриками.

На унікальну динаміку фонду (зокрема, тікера THYP) звернув увагу і провідний аналітик Bloomberg Ерік Балчунас. За його спостереженнями, лише за перші два тижні після лістингу цей інструмент зріс у ціні на 50%.

Балчунас підкреслив, що це може бути абсолютним світовим рекордом для класичних ETF без використання кредитного плеча (leverage). Для порівняння, навіть надпопулярному біткоїн-фонду IBIT від BlackRock знадобилося близько двох місяців, щоб продемонструвати аналогічну прибутковість.