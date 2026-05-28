У четвер, 28 травня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці втратив 5 копійок, а у продажу втратив 1 копійку. Євро у покупці не змінилося, а у продажу додало 3 копійки.
28 травня 2026, 10:29
Курс валют на 28 травня: банки та обмінники оновили цінники
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінних пунктах купівлі подешевшав на 10 копійок, а у продажу додав 2 копійки. Євро в покупці не змінилося, а у продажу додало 1 копійку.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,00−44,48 грн. Євро купують за 51,25 грн, а продають за 51,90 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,10−44,22, євро — 51,55−51,75 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,28−44,31 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,42−51,44 грн/євро.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валют
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі