Скільки реально заощадити через отримання кешбеку з маркетплейсів і АЗС

За даними дослідження Deloitte Ukraine, найбільша частка витрат українців — 84% місячного бюджету — припадає на товари та послуги першої необхідності. Представники торговельних мереж відзначають, що українські покупці стають дедалі чутливішими до змін ціни, обирають дискаунтери та акційні товари, користуються програмами лояльності, кешбеком тощо. На цьому фоні банки спільно з маркетплейсами, супермаркетами та мережами АЗС дедалі активніше пропонують партнерські програми. Чи справді можна суттєво заощадити, якщо розраховуватись не однією банківською карткою за все, а різними банківськими картками для різних потреб, з’ясовував «Мінфін».

Заощадити на пальному завдяки «правильній» картці

Через блокування Ормузької протоки ціни на пальне стрімко зросли і це стало ударом по кишені автовласників — як приватних осіб, так і бізнесу. Тому будь-які можливості заощадити на АЗС наразі є вкрай актуальними. Наприклад, весною уряд продовжив програму «Національний кешбек». Попередньо вона діє до кінця травня, але чи продовжуватиметься на червень — наразі невідомо.

Бізнес залишився за бортом «Національного кешбеку», адже програмою можуть скористатися лише фізичні особи. Натомість мережі АЗС спільно з банками-партнерами пропонують знижки саме для бізнесу.

У мережі ОККO діє акція від МТБ Банку. При розрахунку корпоративною карткою Mastercard Busines учасники акції отримають на бонусний рахунок по 10 грн за кожен літр придбаного бензину чи дизелю і 5 грн — за кожен літр газу. Обов’язкова умова — бути зареєстрованим у програмі лояльності «Fishka». Важливо відзначити, що участь у акції можуть взяти як ФОПи, так і юридичні особи.

Витрати на пальне нерідко обходяться бізнесу у чималу копійку. Тому за рік такі платежі підприємцю складаються в суму, яка могла піти на розвиток справи. З акцією Fishback, якщо автомобіль споживає, наприклад, 100 літрів бензину на місяць, економія може сягати до 1 000 грн щомісяця.

Така пропозиція може бути цікава насамперед власникам малого та середнього бізнесу (при цьому КВЕД не має значення). Особливо йдеться про компанії з автопарком або регулярними виїздами співробітників. Також це буде вигідно для ФОПів.

Водночас у мережі ОККО уточнюють, що знижка надається бонусами, які можна використати на наступні заправки.

В МТБ Банку зазначають, що корпоративну картку Mastercard Business можна відкрити безкоштовно (обслуговування також є безплатним). ФОПи можуть відкрити її у застосунку МТВ360 чи онлайн-системі MTB Office. Остання доступна також для юридидичних осіб. За бажанням підприємці можуть відкрити картку і в будь-якому відділенні банку.Акція діє з 11 травня до 31 липня цього року.

Знижки на покупки з кобренд-картками

Клубні картки чи картки окремих мереж, які були поширені раніше, переважно зникли з наших гаманців — замість них достатньо назвати номер телефону чи відсканувати код у додатку. Натомість дедалі популярнішими стають кобрендові картки — це картки, випущені у партнерстві між банками і брендами. Це банківські кредитні картки, при розрахунках якими клієнт отримує підвищений кешбек, додаткові бонуси чи знижки на товари у партнерських мережах.

Наприклад, продуктова мережа АТБ працює аж із шістьма банками: Райффайзеном, àбанком, Ощадбанком, Укргазбанком, Монобанком та Сенс Банком. Оформивши картку АТБ в одному з цих банків, при розрахунках в мережі можна отримати 5% знижки на акційні товари, та 40% — на визначений асортимент, що змінюється щотижня.

Популярні маркетплейси Rozetka та Kasta також пропонують оформити власні картки (Rozetka у партнерстві з банком Юнекс, Kasta — із Кредит Дніпро). В обох випадках це кредитні картки, які дозволяють купувати товар у розстрочку з додатковими знижками. Також на окремі товари можуть діяти знижки чи бонуси. Наприклад, з карткою Kasta на окремі товари у певний період може діяти кешбек у 25−30%.

Підвищений кешбек — не завжди найвигідніша пропозиція

Водночас не варто сліпо полювати за товарами з підвищеним кешбеком, а моніторити ціни і уважно читати умови. Наприклад, за умови, коли ви можете обрати 25% знижки чи 30% кешбеку, може бути вигідніше обрати саме знижку, адже для клієнта це моментальна вигода. Натомість кешбек чи бонуси зараховують за певний час і можуть бути обмеження для його використання.

«Акційна знижка не додається до інших персональних пропозицій, що діють на АЗК „ОККО“. Тобто, щоб зрозуміти реальну економію, клієнту потрібно самостійно порівняти, що для нього вигідніше — стандартна персональна знижка мережі чи акційна пропозиція (наприклад, 10 грн/л бензину чи ДП)», — радять у компанії ОККО.

При цьому в ОККО радять розрізняти банківський кешбек, кешбек-сервіси та бонусні програми.

«Банківський кешбек — це коли банк повертає клієнту частину витрачених грошей після оплати карткою. Базовий кешбек фінансує банк за рахунок міжбанківської комісії платіжних систем, а підвищений кешбек або додаткові знижки у партнерській мережі зазвичай компенсує сам маркетплейс або торговельна мережа, як частину свого маркетингового бюджету, — пояснюють в ОККО. — Fishka — це програма лояльності, у якій за покупки нараховуються бали, які потім можна використати як знижку на наступні покупки у партнерів програми».

Зазвичай, кешбек можна вивести на картку. Однак важливо розуміти, що при цьому доведеться сплатити податки — 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Якщо ж заохочення нараховується у вигляді балів чи бонусів, як у програмі Fishka, тоді податок не нараховується. Бо, за своєю економічною суттю, це маркетингова знижка, а не грошовий дохід фізичної особи.

Водночас часом клієнт може вибирати — виводити кешбек на картку, сплативши податок, і далі використовувати ці гроші на власний розсуд, чи залишити для розрахунків у конкретному маркетплейсі (така опція є, наприклад, із карткою Kasta). Але варто зважати, що у деяких випадках накопичений кешбек має «термін придатності» і за певний час може просто згоріти.

Тож, якщо використовувати різні картки для розрахунку за різні товари, можна і справді добряче заощадити. При цьому не варто забувати, що ті ж кобрендові картки — це все ж банківські картки, хоча їх можна відкрити за декілька хвилин у додатку маркетплейсу чи мережі. Тому варто детально ознайомитись з тарифами на їх обслуговування і не варто пропускати терміни розрахунку за товари, які придбали у розстрочку чи за кредитні кошти.