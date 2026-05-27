Як працює ринок монет в Україні та чи можна на цьому заробляти у 2026 році: практичний воркшоп

Як формується вартість монети? Чому ціни на ту саму монету можуть відрізнятись у 2−3 рази? Як на цьому заробляти? 4 червня на воркшопі з Олексієм Козиревим від Академії Мінфін розберемо, як реально працює ринок монет в Україні — без романтизації, з практичними прикладами. Окрім детального розбору теми, ви почуєте кейси з досвіду спікера та відповіді на ваші запитання.

Колекціонування монет дедалі частіше розглядають не лише як хобі, а і як спосіб примноження коштів. Проте разом з ажіотажем посилюються й маніпуляції довкола цієї теми.

Соцмережі транслюють історії про «легкий заробіток» на монетах, але на практиці новачки часто стикаються з переплатами, низькою ліквідністю та емоційними покупками. Без розуміння принципів ринку легко купити монету, яку буде складно продати навіть за початковою ціною.

Як реально працює сучасний ринок монет в Україні? Як формуються ціни? Чому одні монети зростають у ціні, а інші — ні? Як аналізувати монети перед покупкою та не втрачати гроші?

Дізнайтесь відповіді на практичному онлайн-воркшопі від Академії Мінфін «Нумізматика в Україні: як працює ринок монет та чи можна на цьому заробляти у 2026 році». Проведе воркшоп колекціонер монет, експерт у темі нумізматики Олексій Козирев.

КОЛИ: 4 червня, початок о 19:00

ФОРМАТ: онлайн, тривалість ~2 год. + 15−20 хв. QA

Для кого цей воркшоп

Воркшоп буде корисним для тих, хто:

хоче зайти в нумізматику, але не знає, із чого почати;

вже купував монети, але не розуміє ринок;

боїться переплатити;

бачить «успішні кейси» заробітку в соцмережах і хоче зрозуміти, як відбувається насправді;

шукає альтернативні напрями інвестицій та збереження коштів.

Ви дізнаєтесь, як аналізувати монети перед покупкою, як формується їхня вартість, де проходить межа між реальним попитом і хайпом та як уникати типових для початківців помилок.

Які теми обговоримо

Програма воркшопу охопить шість тематичних блоків — від базового розуміння ринку до практичного аналізу конкретних монет.

Разом з експертом розберемо:

Чому тема монет знову стала популярною

Як формується ціна монети: метал, наклад, попит, стан, серія

Чому одна монета коштує 500 грн, а інша — 50 000 грн

Як виникає ажіотаж і як не переплачувати через хайп

Де купувати монети безпечно

Спред, ліквідність і приховані витрати, про які не думають початківці

Де купують і продають монети НБУ, банки, дилери, маркетплейси, OLX — і де найбільша «накрутка»

Як аналізувати монету перед покупкою: як перевіряти продавця і розпізнавати типові маніпуляції

Практичний розбір монет: що зараз на ринку виглядає цікаво, а що вже «перегріте»

Чи є сенс заходити з маленького бюджету і що можна купити, умовно, до $100.

Після воркшопу ви зможете самостійно аналізувати ринок, розуміти логіку формування цін і знатимете, коли та де краще купувати монети.

Про спікера

Воркшоп проведе ОЛЕКСІЙ КОЗИРЕВ — фінансовий аналітик, експерт у темі нумізматики, колекціонер монет.

Має понад 23 роки досвіду роботи в банківській системі. Брав участь у робочих групах НБУ, програмах Агентства з міжнародного розвитку США USAID щодо трансформації банківської системи.

Автор понад 5000 публікацій про фінанси, курси валют, інвестиційні інструменти, цінні папери, монети й дорогоцінні метали.

Як взяти участь

До 31 травня діє спеціальна ціна для «ранніх пташок». Встигніть придбати доступ за early birds ціною — 1500 грн, бо вже з 1 червня, напередодні проведення воркшопу, вартість зросте.

