31 січня 2026, 9:00

Перерахунок платіжок за ненадані послуги комунальники мають здійснити самостійно — рішення уряду

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке зобов’язує постачальників комунальних послуг автоматично зменшувати суми в платіжках, якщо послуги не надавалися або були неякісними. Це стосується випадків перебоїв у постачанні, спричинених російськими обстрілами або іншими технічними причинами. Про це повідомляє Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке зобов’язує постачальників комунальних послуг автоматично зменшувати суми в платіжках, якщо послуги не надавалися або були неякісними.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Без бюрократії: заяви писати не потрібно

Головна новація рішення полягає у скасуванні паперової тяганини для споживачів. Відтепер українцям не потрібно відвідувати абонентські відділи, стояти в чергах чи писати письмові заяви для перегляду нарахувань.

Обов’язок перерахунку покладено безпосередньо на надавачів послуг (водоканалів, теплоенерго тощо). Компанії повинні самостійно вирахувати періоди, коли послуга була відсутня, та автоматично відняти ці суми із загального рахунку.

Механізм поширюється на такі види послуг:

  • теплопостачання;
  • водопостачання;
  • вивезення побутових відходів.

Прозорість та контроль

Для уникнення зловживань з боку монополістів уряд запроваджує вимогу публічності. Оператори зобов’язані публікувати на своїх офіційних вебсайтах детальну інформацію про кількість днів, коли послуги не надавалися у кожному конкретному будинку.

Результати перерахунку споживачі побачать вже у найближчих квитанціях за січень 2026 року. Контролювати виконання цієї постанови доручено Міністерству розвитку громад і територій, а також Держпродспоживслужбі, які мають звітувати про дотримання нових правил.

«Люди мають платити лише за реально отримані комунальні послуги», — наголосила очільниця уряду.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
