Чи правда, що через мігранітів можуть виникнути нові епідемії

Останніми днями в інформаційному просторі знову почали ширитися тривожні заяви про те, що приїзд мігрантів нібито автоматично означатиме завезення і поширення «небезпечних інфекцій». Чи відповідають такі заяви дійсності, в колонці для lb.ua розповів директор Центру громадського здоров’я МОЗ Володимир Курпіта. «Мінфін» обрав головне.

Ярлики замість фактів

Твердження про загрозу інфекцій швидко розходяться соцмережами, бо грають на базових страхах людей перед невідомим, перед чужим, перед хворобами. Але саме тому на них потрібно відповідати спокійно, професійно і на основі фактів.

Інфекційні хвороби не мають національності, етнічності чи громадянства. Для громадського здоров’я важливе не те, звідки приїхала людина, а те, чи має вона доступ до меддопомоги на новому місці, чи працює система епіднагляду, чи є можливість пройти щеплення, тестування та лікування. Ризик для населення формується не паспортом, а умовами, у яких хвороби можуть бути вчасно виявлені або, навпаки, залишитися поза увагою.

Сам по собі приїзд іноземців не означає автоматичного занесення чи масового поширення інфекцій. Якщо говорити професійно, то будь-який ризик потрібно оцінювати предметно: про які захворювання йдеться, якими є шляхи передачі, чи існують умови для поширення, чи працюють профілактичні механізми. Одні інфекції передаються повітряно-крапельним шляхом, інші — через воду чи їжу, ще інші — через переносників або кров. Для кожної з них є свої інструменти реагування. І саме така конкретна, а не емоційна розмова є професійною мовою громадського здоров’я.

Найнебезпечніше в подібних публічних заявах те, що вони підміняють професійну дискусію мовою ярликів. Формули на кшталт «нам привезуть інфекції» звучать гучно, але не пояснюють нічого по суті. Вони не називають ні захворювання, ні механізм передачі, ні фактори ризику, ні практичні рішення. Натомість вони створюють образ певної групи людей як загрози. А це вже не про епідеміологію — це про стигму, ксенофобію і підрив довіри до самої медичної інформації.

Справді важливе питання

З погляду системи охорони здоров’я правильне запитання звучить не «Чи небезпечні мігранти?», а «Чи готова система працювати з новими міграційними потоками?»

Відповідь тут має бути практичною. Якщо держава прогнозує зміну структури міграції, значить, потрібно заздалегідь готувати маршрути доступу до медичних послуг, інформувати людей про те, де вони можуть отримати допомогу, адаптувати комунікаційні матеріали, посилювати первинну ланку, забезпечувати епіднагляд і вакцинацію. Це і є нормальна відповідь зрілої системи громадського здоров’я.

Особливо важливо розуміти: доступ новоприбулих до меддопомоги — це не «пільга для чужих», а інструмент захисту всього населення.

Якщо людина розуміє, куди звернутися по допомогу, може вакцинуватися, пройти обстеження чи лікування, це знижує ризики для всіх.

Якщо ж люди живуть у страху, уникають контакту з медичною системою або не розуміють, як нею користуватися, ризики зростають. І тоді проблема виникає не через сам факт міграції, а через бар'єри у доступі до послуг.

Україна, як і багато інших країн, уже живе в умовах великих переміщень населення. Ми маємо досвід роботи з внутрішньо переміщеними особами, з людьми, які втратили зв’язок зі своїм звичним місцем проживання, лікарем, маршрутом допомоги. І цей досвід показує: найкраще працює не мова страху, а мова організації.

Людям потрібно не пояснювати, кого боятися, а показувати, де є послуга, як отримати консультацію, де зробити щеплення, куди звернутися в разі симптомів.

У публічній дискусії про здоров’я дуже легко перейти межу між обговоренням ризиків і розпалюванням паніки. Але професійна позиція полягає саме в тому, щоб ці ризики не замовчувати, а пояснювати точно і без стигматизації.