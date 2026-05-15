15 травня 2026, 19:56

ДПС посилює контроль за сплатою туристичного збору в Україні

Державна податкова служба (ДПС) ініціює посилення контролю за сплатою туристичного збору, що має стати інструментом для збільшення доходів місцевих бюджетів. Податківці планують надавати громадам розширену аналітику для виявлення підприємців, які уникають офіційної реєстрації своєї діяльності. Про це повідомляє Державна податкова служба України 15 травня.

Динаміка надходжень та масштаби ринку

Попри складну безпекову ситуацію, внутрішній туризм в Україні демонструє ознаки адаптації. У 2025 році загальна сума туристичного збору сягнула 359 млн грн. Тенденція до зростання зберігається і в поточному році: за перший квартал 2026 року до бюджетів надійшло понад 82 млн грн, що на 23,6% перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Наразі офіційний статус платників цього збору мають понад 8 тисяч суб'єктів господарювання.

Проблема незадіяного потенціалу

Податкова служба констатує, що механізм збору податку з мандрівників наразі використовується не в повному обсязі. За оцінками експертів, від 20% до 30% профільного ринку залишається в тіні. Значна частина територіальних громад досі не встановила цей збір на своїй території. В. о. Голови ДПС Леся Карнаух зазначила: «майже третина громад досі не запровадили туристичний збір. Ми проаналізували і уже виявили у громадах, де він не встановлений, понад 500 суб'єктів, які фактично надають туристичні послуги. Це прямі втрати доходів для місцевого самоврядування».

Інструменти прозорості та пілотні проєкти

Для виправлення ситуації ДПС пропонує органам місцевого самоврядування регулярний обмін даними. Громади зможуть отримувати детальну інформацію про нараховані та фактично сплачені кошти, наявність податкових боргів, використання пільг та переплати. Такий моніторинг здійснюватиметься щомісячно та щоквартально. Відповідний експериментальний формат співпраці вже діє у чотирьох громадах Хмельницької та Чернівецької областей, де податківці спільно з місцевою владою проводять роз’яснювальну роботу та методичну підтримку бізнесу.

Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

Коментарі - 2

BigBend
15 травня 2026, 20:11
Наприклад, військовослужбовець, який знімає номер, зобов’язаний цей збір платити. Дякуємо, ДПС
Qwerty1999
15 травня 2026, 21:20
Якщо він турист на відпочинку — він не на службі.

Місцеві громади можуть приймати рішення про
пільги для військовослужбовців та членів їх сімей
по сплаті туристичного збору.
