15 травня 2026, 8:01

Українці отримають виплати до Дня Незалежності: кому і скільки нарахують

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 602, якою встановив розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності у 2026 році. Фінансову підтримку отримають ветерани війни, члени родин загиблих воїнів, а також особи, які постраждали від нацистських переслідувань. Всі виплати мають бути здійснені до 24 серпня.

Фото: НБУ

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто та скільки отримає

Згідно з документом, особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, отримають:

I групи — 3 100 гривень;

II групи — 2 900 гривень;

III групи — 2 700 гривень.

Учасники бойових дій, постраждалі учасникі Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, отримають 1 000 гривень.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною отримають 3 100 гривень.

Членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, нарахують 650 гривень.

Учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 гривень.

Нагадаємо

Дані виплати не є нововведенням, раніше такі ж виплати проводились до Дня Перемоги у травні, проте останніми роками їх надають до Дня Незалежності України.

У поточному році сума виплат становить той самий розмір, що й у 2025 та 2024 роках.

Автор:
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
