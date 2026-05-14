Платитиме за все ШІ: як Європа змінює правили гри на платіжному ринку

Глобальний фінансовий ринок готується до фундаментального зсуву. Відхід від традиційного пластику на користь миттєвих платежів «з рахунку на рахунок» та делегування покупок штучному інтелекту — це вже не сценарій фантастичного фільму, а порядок денний найбільших профільних конференцій. Україна має всі шанси стати лідером у цій новій архітектурі, якщо безпекові ризики перестануть бути головним стримуючим фактором. Про це написав директор з розвитку компанії UPC Андрій Березюк у своїй колонці для NV Бізнес. «Мінфін» обрав головне.

Україна випереджає багато країн Європи за рівнем цифровізації державних і банківських послуг. По суті нас стримує тільки один фактор.

Уявіть ситуацію, коли вам потрібно придбати бігові кросівки онлайн. Раніше для цього слід було відвідати купу відповідних сайтів, щоб обрати найкращий варіант. У недалекому майбутньому процес буде виглядати по-іншому. Достатньо буде написати або надиктувати промпт для ШІ-агента із деталями, які кросівки вам потрібні: розмір, призначення, дизайн, бренд, вартість тощо. Агент ШІ самостійно підбере для вас потрібне взуття. І навіть більше — він зможе завершити покупку: зкомунікувати із онлайн-торговцями щодо доставки, із платіжними операторами — щодо оплати і навіть самостійно оплатити товар.

Нова ера без традиційного «пластику»

Про використання ШІ-агентів в електронній комерції багато йшлося на берлінській конференції Merchant Payment Ecosystem, в який я нещодавно взяв участь. Ця конференція — щорічний захід, на якому можна побачити майбутнє платіжної індустрії у концентрованому вигляді. Цьогорічна подія засвідчила, що світові екосистеми платежів переживають глибоку трансформацію, адже існує велика конкуренція між платіжними моделями. Головним трендом заходу стала поява потужних альтернатив традиційним картковим сервісам. При чому йдеться не про точкові рішення, а про нову інфраструктуру, яка може змінити баланс сил у європейських платіжніх практиках.

Європейські регулятори давно прагнуть зменшити вартість транзакцій для бізнесу та створити конкурентне середовище для Visa та Mastercard. Саме тому основний акцент сьогодні — на платежах з рахунку на рахунок (account-to-account або A2A), побудованих на технологіях Open Banking та Instant Payments (переказ до 10 секунд та 24×7). До речі, український аналог Instant Payments — миттєві платежі за допомогою СЕП НБУ — в Україні успішно розвивається. І це дасть можливість нашій державі після ухвалення відповідних регуляцій оперативно приєднатися до загальноєвропейської системи SEPA Instant Payments.

Open Banking та перехід до стандартів PSD3

Частина цього процесу — Open Banking, який, на думку європейських колег, є технологією, яка здатна здійснити справжню революцію в сфері фінансів. Відкритий банкінг або вимога до фінансових інституцій відкривати рахунки своїх клієнтів для перегляду балансів та ініціації платежів, наразі регламентується європейською директивою PSD2, яка імплементується й в Україні. В Європі він запроваджується вже протягом п’яти років — Україна наразі в цьому наздоганяє країни ЄС, що водночас дає нам можливість не робити свої помилки, а вчитися на помилках інших.

У цьому році планується внесення змін у цю директиву — у рамках так званої PSD3. У ній будуть більш регламентовані платежі цифровими гаманцями та іншими новітніми платіжними методами, планується посилення вимоги до безпеки. Нові регуляції стосуватимуться не лише платежів, але й інвестиційних та пенсійних схем, більше можливостей отримають небанківські оператори платіжного ринку.

Паралельно з Open Banking та A2A на ринку з’являється дедалі більше альтернативних способів оплати. Це створює нову проблему — яким чином ефективно управляти десятками методів і забезпечувати торговцю максимальну конверсію? Або іншими словами: як робити так, щоб при такому розмаїтті шляхів оплати покупцю було максимально зручно платити за товар чи послугу?

Саме тому другою великою темою конференції була оркестрація платежів (payment orchestration). Цим терміном називають централізоване керування маршрутизацією, обробкою та оптимізацією платежів через різні платіжні механізми та різних провайдерів.

Сучасні системи оркестрації дозволяють:

автоматично обирати оптимальний метод оплат

адаптувати платіжний процес під країну, платформу та тип користувача

мінімізувати відмови в процесі оформлення купівлі та збільшувати частку успішних транзакцій.

У цьому зв’язку запам’ятався виступ представника фінтех-компанії Stripe, яка створює інфраструктуру для онлайн платежів та цифрового бізнесу. Їхній досвід персоналізованих платіжних сторінок демонструє відчутне зростання конверсії при правильному підборі методу оплати.

З додаткових висновків — платіжна індустрія стоїть на порозі інтеграції AI-агентів у щоденні транзакційні сценарії — про це йшлося на початку колонки.

Делегування фінансів штучному інтелекту

На мою думку, найбільше ШІ-агенти вплинуть саме на онлайн-торгівлю. Зрозуміло, що самі ШІ сервіси (ChatGTP, Gemini, Copilot тощо) не будуть самостійно займатися закупівлями, логістикою та промо — це, як і раніше, треба буде робити самим торговцям в рамках нових алгоритмів. Хоча й платіжного ринку ця новація буде стосуватися — потрібно буде розробити та впровадити нові протоколи взаємодії в рамках купівлі за допомогою ШІ-агентів.

На ринку вже розпочато перші тестові інтеграції ШI з торговими платформами та платіжними сервісами, включно з Shopify, Amazon, Stripe, Visa та Mastercard. На конференції обговорювалися не лише технологічні можливості таких інтеграцій, але й виклики — зокрема юридичні аспекти делегування фінансових дій штучному інтелекту, питання відповідальності за транзакції та вимоги до нових протоколів взаємодії між платформами. Поки що на багато питань немає усталених відповідей, майбутні правила ринку лише формуються. Попереду — час швидких технологічних змін, адже саме ті гравці, які вже сьогодні адаптуються до нової архітектури, отримають перевагу на наступні роки.

Український контекст

Мій найголовніший висновок за результатами конференції полягає в наступному: практично всі тенденції, які сьогодні формують майбутнє світової платіжної індустрії, вже реалізуються в Україні. Наші платіжні методи вже сьогодні включають всі ключові інструменти, про які говорили на заході: Apple Pay, Google Pay, Click to Pay, Passkey тощо. Це ставить нас у ряд країн, які рухаються в ногу зі світовою індустрією.

Ми входимо до п’ятірки держав із найбільшою цифровізацією державних послуг — і це ще один фактор, який допомагає Україні розвиватися в цьому напрямі. Колега з Австрії показав якось мені свій державний застосунок, в якому знаходяться його водійські права — порівняно із нашою «Дією» це вчорашній день. Ми часто впроваджуємо нові рішення навіть швидше, ніж багато європейських ринків.

Єдиний фактор, який стримує нашу більшу міжнародну експансію, а також залучення до країни нових міждержавних проєктів, — загальна безпекова ситуація. Багато глобальних сервісів готові до масштабування українського досвіду або роботи в Україні, але очікують стабілізації. Це підтверджує, що ми знаходимося в правильній точці траєкторії, а наші підходи відповідають глобальним викликам і очікуванням ринку.