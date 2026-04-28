28 квітня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 15197 про продовження воєнного стану до 2 серпня (продовжили знов на 90 днів). Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
28 квітня 2026, 13:07
Рада продовжила воєнний стан ще на 90 днів
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
За відповідне рішення проголосувало 315 народних депутатів.
«Це вже 19-й раз коли Рада ухвалила таке рішення. Далі підписання головою ВРУ та Президентом», — підсумував Железняк.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 32 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі