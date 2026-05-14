Названо найкращі культурні міста Європи у 2026 році за версією Time Out

Лондон визнали найкращим містом світу за культурним життям у рейтингу Time Out. Рейтинг склали на основі опитування понад 24 тисяч жителів міст по всьому світу. Столиця Великої Британії отримала високі оцінки завдяки театральній сцені, музеям і галереям.

Із двадцяти найкращих міст дев’ять розташовані в Європі, причому шість із них увійшли до першої десятки.

«Від Лондона до Лісабона — кожне місто, яке потрапило до рейтингу цього року, може похвалитися легендарними музеями, процвітаючою сценою виконавських мистецтв і насиченим календарем виставок, фестивалів та культурних подій», — заявила тревел-редакторка Time Out Грейс Берд.

Найкращі культурні міста Європи

№ 1: Лондон

У Time Out пояснили перше місце Лондона великою кількістю нових культурних локацій. Серед них — V&A East та V&A East Storehouse, а також нова локація Музею Лондона у районі Смітфілд, відкриття якої очікується пізніше цього року.

Серед інших культурних переваг міста — театри Вест-Енду, безкоштовні комедійні вечори та різноманітна музична сцена — від авангардного джазу до дез-металу.

90% місцевих жителів позитивно оцінили театральне життя міста, 88% — музеї, а 81% — галереї.

№ 2: Париж

Французька столиця стала єдиним містом у списку, яке отримало максимальний культурний бал: 100% опитаних позитивно оцінили місцеву культурну сцену.

Команда Time Out назвала найважливіші майбутні виставки міста, такі як «Матісс» у Гран-Пале та «Сто років ар-деко» у Музеї декоративного мистецтва,

№ 4: Берлін

«Культура Берліна завжди йде проти течії, і у 2026 році місто залишається осередком радикального мистецького самовираження», — зазначає Time Out.

Це можна відчути під час таких заходах, як «Rave the Planet», «Christopher Street Day», «May Day», «Karneval der Kulturen» та «Fête de la Musique».

Серед інших причин для відвідування — Берлінале, Берлінський тиждень мистецтва та Міжнародний літературний фестиваль, а також урочистості з нагоди 200-річчя на Музейному острові.

№ 8: Мадрид

Столиця Іспанії є «одним із провідних культурних центрів Європи» завдяки таким місцям, як музеї Прадо та Рейна Софія, а також великим фестивалям.

Серед опитаних 91 % оцінили культурне життя міста як «добре» або «чудово», при цьому 90 % високо оцінили музеї, а ще 84 % — театри.

№ 9: Флоренція

Флоренція, відома мистецтвом і архітектурою епохи Відродження, давно вважається обов’язковим місцем для любителів історії. Головною культурною подією цього року стала ретроспективна виставка Марка Ротко у Палаццо Строцці.

78% жителів позитивно оцінили музеї міста, 63% — галереї, а 72% зазначили, що культурне життя тут залишається відносно доступним.

№ 10: Краків

Хоча Краків є лише другим за величиною містом Польщі, за рівнем культури він «важить значно більше», зазначає видання.

Тут можна помилуватися архітектурою в стилі бароко, готики та ренесансу в Старому місті, ознайомитися з мистецьким життям міста в Музеї Чарторийських та Вавельському замку, а також відвідати такі заходи, як Фестиваль єврейської культури.

Згідно з опитуванням, 86% місцевих жителів високо оцінили мистецьку та культурну сцену, а 79% зазначили, що вона є доступною за ціною.

Найкращі культурні міста світу

Рейтинг 20 найкращих міст світу за версією Time Out: