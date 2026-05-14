Названо найкращі культурні міста Європи у 2026 році за версією Time Out

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 травня 2026, 14:03

Названо найкращі культурні міста Європи у 2026 році за версією Time Out

Лондон визнали найкращим містом світу за культурним життям у рейтингу Time Out. Рейтинг склали на основі опитування понад 24 тисяч жителів міст по всьому світу. Столиця Великої Британії отримала високі оцінки завдяки театральній сцені, музеям і галереям.

Названо найкращі культурні міста Європи у 2026 році за версією Time Out
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Із двадцяти найкращих міст дев’ять розташовані в Європі, причому шість із них увійшли до першої десятки.

«Від Лондона до Лісабона — кожне місто, яке потрапило до рейтингу цього року, може похвалитися легендарними музеями, процвітаючою сценою виконавських мистецтв і насиченим календарем виставок, фестивалів та культурних подій», — заявила тревел-редакторка Time Out Грейс Берд.

Найкращі культурні міста Європи

№ 1: Лондон

У Time Out пояснили перше місце Лондона великою кількістю нових культурних локацій. Серед них — V&A East та V&A East Storehouse, а також нова локація Музею Лондона у районі Смітфілд, відкриття якої очікується пізніше цього року.

Серед інших культурних переваг міста — театри Вест-Енду, безкоштовні комедійні вечори та різноманітна музична сцена — від авангардного джазу до дез-металу.

90% місцевих жителів позитивно оцінили театральне життя міста, 88% — музеї, а 81% — галереї.

№ 2: Париж

Французька столиця стала єдиним містом у списку, яке отримало максимальний культурний бал: 100% опитаних позитивно оцінили місцеву культурну сцену.
Команда Time Out назвала найважливіші майбутні виставки міста, такі як «Матісс» у Гран-Пале та «Сто років ар-деко» у Музеї декоративного мистецтва,

№ 4: Берлін

«Культура Берліна завжди йде проти течії, і у 2026 році місто залишається осередком радикального мистецького самовираження», — зазначає Time Out.

Це можна відчути під час таких заходах, як «Rave the Planet», «Christopher Street Day», «May Day», «Karneval der Kulturen» та «Fête de la Musique».

Серед інших причин для відвідування — Берлінале, Берлінський тиждень мистецтва та Міжнародний літературний фестиваль, а також урочистості з нагоди 200-річчя на Музейному острові.

№ 8: Мадрид

Столиця Іспанії є «одним із провідних культурних центрів Європи» завдяки таким місцям, як музеї Прадо та Рейна Софія, а також великим фестивалям.

Серед опитаних 91 % оцінили культурне життя міста як «добре» або «чудово», при цьому 90 % високо оцінили музеї, а ще 84 % — театри.

№ 9: Флоренція

Флоренція, відома мистецтвом і архітектурою епохи Відродження, давно вважається обов’язковим місцем для любителів історії. Головною культурною подією цього року стала ретроспективна виставка Марка Ротко у Палаццо Строцці.

78% жителів позитивно оцінили музеї міста, 63% — галереї, а 72% зазначили, що культурне життя тут залишається відносно доступним.

№ 10: Краків

Хоча Краків є лише другим за величиною містом Польщі, за рівнем культури він «важить значно більше», зазначає видання.

Тут можна помилуватися архітектурою в стилі бароко, готики та ренесансу в Старому місті, ознайомитися з мистецьким життям міста в Музеї Чарторийських та Вавельському замку, а також відвідати такі заходи, як Фестиваль єврейської культури.

Згідно з опитуванням, 86% місцевих жителів високо оцінили мистецьку та культурну сцену, а 79% зазначили, що вона є доступною за ціною.

Найкращі культурні міста світу

Рейтинг 20 найкращих міст світу за версією Time Out:

  • Лондон
  • Париж
  • Нью-Йорк
  • Берлін
  • Кейптаун
  • Мельбурн
  • Сан-Паулу
  • Мадрид
  • Флоренція
  • Краків
  • Тайбей
  • Марракеш
  • Копенгаген
  • Гвадалахара
  • Афіни
  • Каїр
  • Пекін
  • Джайпур
  • Чіангмай
  • Лісабон
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Rodion21
Rodion21
14 травня 2026, 15:22
#
Так ! Стоп !
а почему в списке ни одного города Неньки-Украины?
Днепр? Одесса? по городам целый день ездят бусики и предлагают тебе окультуриться на абсолютно бесплатной экскурсии в один конец !

Это ли не лучшие культурные города?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами