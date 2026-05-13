Облігації NovaPay серії G — у ТОП-5 цінних паперів на фондовій біржі ПФТС

Облігації NovaPay * серії G увійшли до п'ятірки корпоративних та муніципальних облігацій за обсягами торгів на АТ «Фондова біржа ПФТС» за підсумками січня-квітня 2026 року.

Серія G орієнтована на фізичних осіб. Випуск налічує 100 тисяч цінних паперів і був зареєстрований у 2024 році з терміном обігу до 2027 року.

«Присутність наших облігацій в п'ятірці лідерів ПФТС протягом вже не першого звітного періоду свідчить про стійкий попит інвесторів на інвестиційні інструменти NovaPay. Ми послідовно розвиваємо цей напрям і пропонуємо прозорі умови роботи з цінними паперами, які мають один із найвищих кредитних рейтингів на ринку, — і для приватних клієнтів, і для інституційних інвесторів», — коментує Ігор Приходько, виконувач обов'язків Генерального директора NovaPay.

Фондова біржа ПФТС — один із найбільших організаторів торгів цінними паперами в Україні. Індекс ПФТС з 1997 року є офіційним індексом України в S&P Emerging Markets.

Нагадаємо, що у 2023 році NovaPay здійснив три публічні випуски відсоткових облігацій серій A, B та C по 100 млн грн кожен, а протягом 2024 року випустив ще шість серій облігацій — D, E, F, G, H та I.

Корпоративні облігації NovaPay мають кредитний рейтинг uaAA, присвоєний агентством «Стандарт-Рейтинг», що свідчить про дуже високу кредитоспроможність порівняно з іншими інструментами на ринку. Це один із найвищих показників серед небанківських фінансових установ України. Приватні клієнти можуть придбати облігації NovaPay онлайн у застосунку NovaPay.

* Емітент облігацій — ТОВ «НоваПей Кредит».