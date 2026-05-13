13 травня 2026, 14:46

Енергетична карта світу: які країни використовують найбільше електроенергії

Попит на електроенергію є одним із найточніших показників того, як розвиваються національні економіки, промисловість та повсякденне життя. Проте дані за 2025 рік від аналітичного центру Ember демонструють цікавий парадокс: країни з найбільшим загальним споживанням далеко не завжди є лідерами за кількістю використаної енергії на одну людину. Про це повідомляє Visualcapitalist.

Фото: pixabay

Китай — безапеляційний лідер за загальним обсягом

Китай продовжує домінувати на глобальній енергетичній арені з величезним відривом. У 2025 році попит на електроенергію в Піднебесній сягнув приголомшливих 10 573 ТВт-год. Це становить приблизно третину всього світового споживання.

Для порівняння: на початку 2000-х частка Китаю була меншою за 10%. Сьогодні ж країна споживає більше електроенергії, ніж США, Індія, росія та Японія разом ужиті. Такий стрибок зумовлений індустріалізацією, урбанізацією та масштабним розширенням виробничих потужностей. Оскільки Китай продовжує переводити свою економіку на «електричні рейки», його домінування лише посилюватиметься.

Канада та США рекордсмени за споживанням на душу населення

Картина кардинально змінюється, якщо подивитися на те, скільки енергії припадає на одного мешканця. Тут лідерство перехоплюють країни Північної Америки:

  • Канада — 16,1 МВт-год на особу;
  • США — 13,1 МВт-год на особу.

Високі показники цих країн пояснюються специфічним способом життя: великими площами будинків, суворим кліматом (що потребує інтенсивного опалення чи кондиціонування) та високим рівнем автоматизації побуту.

Економічний масштаб проти чисельності населення

Звіт підтверджує прямий зв’язок між розміром економіки та енергоспоживанням. Промислове виробництво, транспорт, цифрова інфраструктура та дата-центри для ШІ потребують колосальних обсягів потужності.

Проте чисельність населення відіграє не менш важливу роль. Наприклад, Індія посідає третє місце у світі за загальним попитом на електроенергію, але при цьому залишається далеко позаду інших великих економік за показником споживання на душу населення. Це вказує на величезний потенціал для подальшого зростання попиту в цьому регіоні в міру підвищення рівня життя.

Прогноз

Експерти прогнозують, що в найближчі десятиліття глобальний попит на електроенергію буде лише зростати. Головними драйверами стануть електрифікація транспорту, перехід промисловості на «зелені» технології, цифровізація та стрімкий розвиток інфраструктури для штучного інтелекту.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
