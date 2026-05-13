13 травня 2026, 13:44

Компанія друга Трампа презентувала проєкт видобутку на одному з найбільших літієвих родовищ України

12 травня 2026 року в Мінекономіки відбулася закрита презентація для центральних органів виконавчої влади проєкту Угоди про розподіл корисних копалин у межах родовища «Ділянка «Добра», підготовленого американською компанією Dobra Lithium Holdings JV, LLC, яка належить другу президента США Дональда Трампа. Про цеповідомляє Nadra.info, посилаючись на власні джерела в уряді та на учасників події.

Що відомо

Компанію Dobra Lithium Holdings JV представляв Володимир Ігнащенко, який, за свідченнями учасників зустрічі, і презентував у загальних рисах проєкт Угоди про розподіл продукції (УРП). За словами співрозмовників видання, інвестор підтверджує заявлені раніше обсяги інвестицій у літієвий проєкт, геологічне вивчення ділянки «Добра» обіцяє провести протягом 2−2,5 років, і розглядає будівництво збагачувальних потужностей.

Протягом найближчих днів центральні органи влади мають завершити висловлення своїх зауважень до проєкту УРП.

Раніше Ігнащенка називали фактичним власником компанії ТОВ «Петро-Консалтінг», яку в 2018−19 роках очолював згаданий заступник міністра економіки Єгор Перелигін, і яка в судовому порядку намагалася змусити Держгеонадра надати їй дозвіл на користування ділянкою «Добра» без аукціону.

Крім літієвих руд, на ділянці «Добра» наявні також руди танталові, ніобієві, рубідієві, берилієві, олов’яні, цезієвмісні, вольфрамові та золотоносні. Вони входять до переліку копалин, нові проєкти з видобутку яких наповнюватимуть Американсько-український фонд відбудови.

Dobra Lithium стала переможцем конкурсу на розробку українського літієвого родовища «Ділянка Добра» у Кіровоградській області, випередивши українського конкурента та запропонувавши кращі умови щодо інвестицій та видобутку.

Акціонерами Dobra Lithium Holdings JV, LLC (США) є американські компанії TechMet та The Rock Holdings. Єдиним бенефіціаром The Rock Holdings є американський мільярдер Рональд Лаудер, який близький до президента США Дональда Трампа. Серед акціонерів TechMet — американський державний фонд U.S. International Development Finance Corporation, створений за часів першої каденції Трампа.

Що передбачатиме угода

Угода з інвестором передбачає два етапи видобутку літію на ділянці «Добра». На компенсаційному етапі інвестор отримує 70% продукції до повного відшкодування капітальних витрат, решта 30% розподіляється між інвестором (96%) і державою (4%).

На основному етапі, орієнтовно з четвертого-п'ятого року видобутку, компенсаційна частка становитиме близько 30%, а решта продукції ділитиметься: інвестор — 94%, держава — 6%.

Строк угоди не перевищуватиме 50 років. Початкові інвестиції для геологорозвідки та організації видобутку оцінюються у $700 млн, повна реалізація проєкту з випуску гідроксиду літію потребуватиме понад $1,8 млрд.

Роман Мирончук
