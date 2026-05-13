Для тих, хто хоче заробляти і не тільки: кому не можна пропустити Invest Talk Summit 2026

Вже зовсім скоро відбудеться Invest Talk Summit 2026 — конференція, на якій збираються топові експерти ринку інвестицій, діляться досвідом, інсайтами та пояснюють, як навчитися примножувати капітал будь-кому з будь-яким рівнем доходу. Івент організовують команди «Мінфін» та Finance.ua вже четвертий рік поспіль. Що він готує і кому буде корисним — розповідаємо.

Головна мета Invest Talk Summit — розглянути якнайбільшу кількість варіантів для інвестицій, розібратися, як з ними працювати, та навчитися не просто заощаджувати, а накопичити капітал на майбутнє. Для цього організатори збирають разом експертів, серед яких є представники держсектору, бізнесу, практикуючі інвестори з досвідом понад 15 років, фінансові радники і радниці тощо.

Так, наприклад, виступ готує Владислав Свистунов, керуючий активами в групі ICU, яка також виступає генеральним партнером саміту.

Серед спікерів також:

Олексій Семенюк, Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України;

Ерік Найман, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S;

Сергій Крамаренко, експерт із земельних інвестицій, інвестор Фонду ҐРУНТОВНО;

Віктор Бойчук, Комерційний директор S1 REIT, амбасадор REIT-фондів в Україні;

Андрій Усенко, СЕО та співзасновник Твоє Коло, співвласник КУА Профіт;

Юрій та Василь Прус, фахівець з інвестування та співзасновники Advance Finance Alliance;

Олександр Чорний, співзасновник сервісу земельних інвестицій Zeminvest та інші.

Загалом конференція триватиме дев’ять годин, протягом яких експерти максимально доступно пояснюватимуть, як інвестувати в ті чи інші активи. Важливо, що інформація буде корисною як інвесторам із досвідом, так і для тих, хто лише хоче випробувати свої сили. Важливо, що Invest Talk Summit — це крок до пошуку однодумців, які також лише починають випробовувати свої сили в інвестуванні та накопичують знання.

Поспілкуватися з учасниками та гостями заходу можна буде в комфортній атмосфері у зоні нетворкінгу, де вже готуються пригощати смаколиками та напоями партнери заходу Бон Буассон та Gemini.

Портал «Мінфін» щодня працює з компаніями-учасницями фінансового ринку, опрацьовує інформацію щодо розвитку ринку, співпрацює з експертами та організовує івенти, де збирає найкращих фахівців, які точно знають, як заробляти на інвестиціях навіть за найскладніших умов.

