Через російські обстріли без світла залишилися мешканці шести областей

Сьогодні, 13 травня, після ворожих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури без електроенергії залишилися мешканці шести областей. Також ситуацію погіршують складні погодні умови та зростання споживання через хмарність. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Знеструмлення

Внаслідок ворожих ударів по об'єктах енергетики зафіксовано відключення споживачів у таких областях:

Донецькій;

Дніпропетровській;

Харківській;

Полтавській;

Сумській;

Запорізькій.

Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочато там, де це дозволяє безпекова ситуація. Крім того, через негоду (дощ та вітер) знеструмлено 6 населених пунктів в Івано-Франківській області.

Чому зросло споживання?

Станом на 09:30 ранку рівень споживання електроенергії виявився на 6,1% вищим, ніж вчора. Причина — хмарна погода. Через відсутність сонця побутові СЕС працюють неефективно, тому домогосподарства змушені брати більше енергії із загальної мережі.

Заклик до економії

Укренерго наголошує на необхідності ощадливого споживання протягом усієї доби. Особливе прохання до громадян — максимально обмежити використання потужних приладів у вечірній пік: з 18:00 до 22:00.

«Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)», — зазначили енергетики.