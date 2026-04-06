НБУ анулював ліцензію компанії «Райффайзен Лізинг»

Національний банк України позбавив права надання фінансових послуг та виключив з відповідного державного реєстру ТОВ «Райффайзен Лізинг». Компанія добровільно відмовилася від свого дозволу на провадження діяльності. Про це повідомляє пресслужба НБУ 2 квітня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

ТОВ «Райффайзен Лізинг» (раніше функціонувало під назвою «Райффайзен Лізинг Аваль») є дочірньою структурою «Райффайзен Банку». За даними відкритих реєстрів, компанія контролювалася безпосередньо банком.

Добровільна здача ліцензії небанківською «дочкою» великої фінансової групи зазвичай не означає реальної відмови банку від лізингового бізнесу. Здебільшого це суто прагматична внутрішня реорганізація: банк переводить обслуговування лізингового портфеля безпосередньо на свій баланс. Така схема дозволяє корпораціям скорочувати адміністративні витрати на утримання окремої юридичної особи та уникати додаткового жорсткого комплаєнсу з боку Нацбанку, який останніми роками радикально посилив нагляд за небанківським сектором.