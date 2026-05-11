11 травня 2026, 16:00

Закрили ФОП, але не рахунок: чому це може коштувати 23% податків

Після закриття ФОП надходження на старий підприємницький рахунок уже не вважаються доходом підприємця. Такі кошти автоматично стають доходом фізичної особи, а отже оподатковуються за іншими правилами: 18% ПДФО та 5% військового збору. Що потрібно зробити перед припиненням діяльності розповіли юристи Yankiv.

Що змінюється в момент закриття ФОП

Поки ви є зареєстрованим ФОП — усі надходження на підприємницький рахунок оподатковуються відповідно до обраної системи оподаткування: єдиний податок для спрощенців або ПДФО за правилами загальної системи. За ці доходи подається відповідна звітність.

Але як тільки ФОП припинив діяльність і виключений з реєстру — ситуація кардинально змінюється. Статус ФОП зникає, а разом із ним — і можливість оподатковувати доходи як підприємницькі. Ви більше не перебуваєте на спрощеній системі, і сплатити просто єдиний податок за надходження на старий рахунок — вже неможливо.

Як оподатковуються надходження на рахунок закритого ФОП

Будь-які кошти, що надійдуть на рахунок після закриття ФОП, автоматично стають доходом фізичної особи. А дохід фізособи оподатковується зовсім інакше:

ПДФО — 18% від суми отриманого доходу та військовий збір — 5%. Разом — 23% замість, наприклад, 5% єдиного податку, які сплачував ФОП на третій групі.

Крім сплати податків, фізична особа зобов’язана подати декларацію про майновий стан і доходи — і відобразити в ній ці надходження як оподатковуваний дохід.

Чому це важливо розуміти заздалегідь

На практиці підприємці часто не думають про рахунок у момент закриття ФОП — особливо якщо він використовувався нечасто або якщо є незакриті розрахунки з контрагентами. Дехто свідомо залишає рахунок відкритим, щоб отримати ще кілька платежів «по старих договорах».

Але саме ці платежі — вже після дати закриття ФОП — і стають проблемою. Вони не можуть бути оподатковані як підприємницький дохід, бо підприємця вже не існує. Вони стають доходом фізособи з усіма відповідними зобов’язаннями.

Що робити правильно

Алгоритм при закритті ФОП має бути таким. Спочатку — завершити всі розрахунки з контрагентами і переконатися, що жодних очікуваних надходжень на рахунок більше не буде. Після цього — подати документи на припинення підприємницької діяльності. І лише після того, як усі фінансові питання закриті, — закрити сам рахунок у банку.

Якщо ж надходження на рахунок закритого ФОП вже відбулися — важливо правильно задекларувати їх як дохід фізичної особи та своєчасно сплатити ПДФО і військовий збір. Декларація про майновий стан і доходи подається до 1 травня наступного року за звітним.

Практичний висновок

Закриття ФОП і закриття рахунку — це два різні кроки, які мають відбуватися в правильній послідовності. Рахунок, відкритий на ФОП, після припинення підприємницької діяльності не стає «нейтральним» — будь-які надходження на нього автоматично є доходом фізичної особи і оподатковуються за ставкою 18% ПДФО плюс 5% військового збору. Плюс — обов’язкова декларація.

Простіше закрити рахунок вчасно, ніж потім розбиратися з донарахуваннями.

Джерело: Мінфін
