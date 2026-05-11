11 травня 2026, 8:25

Інвестувати в LEGO вигідніше, ніж у золото, крипту чи акції — дослідження

Нещодавнє дослідження економістів показало, що інвестиції в набори LEGO можуть бути більш прибутковими, ніж вкладення у золото, криптовалюту чи акції. Про це пише geekspin.co.

Інвестувати в LEGO вигідніше, ніж у золото, крипту чи акції.

Що показало дослідження

Аналіз понад 2000 наборів за останні 30 років виявив, що середня доходність становить близько 11% на рік, що значно перевищує показники традиційних активів.

Одним із яскравих прикладів успішних інвестицій є набір Cafe Corner, який у 2007 році коштував 140 доларів, а сьогодні його ціна перевищує 3000 доларів.

Основний фактор, що сприяє зростанню цін на LEGO, полягає в обмеженій пропозиції: нові набори доступні у продажу лише 1,5−2 роки, після чого вони зникають з ринку. Це створює дефіцит, який, у свою чергу, стимулює інтерес колекціонерів, готових платити високі суми за рідкісні моделі.

В даний час обсяг ринку перепродажу LEGO становить майже 1 мільярд доларів на рік, при цьому найбільше зростання цін спостерігається на набори серій Star Wars, Harry Potter і Batman, де деякі позиції подорожчали більш ніж на 400%.

Дане відкриття підкреслює значущість та стійкість ринку колекційних іграшок, який, на відміну від криптовалют та акцій, не схильний до різких коливань.

Інвестування в LEGO може стати привабливою альтернативою для тих, хто шукає стабільні та довгострокові вкладення. З урахуванням зростаючого інтересу до колекційних предметів, можна очікувати подальшого збільшення цін на рідкісні набори, що робить цей ринок перспективним для інвесторів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 3

+
0
vPrirech
vPrirech
11 травня 2026, 9:40
#
Це якась антикризова стаття? Я її все раз третій тут бачу)))
+
0
JWT
JWT
11 травня 2026, 10:58
#
Зараз подзвоню своєму LEGO-брокеру, треба закупити пару десятків тисяч кирпичиків.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
11 травня 2026, 11:07
#
Эта инвестиция работает, но не в Украине.
