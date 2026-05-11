Інвестувати в LEGO вигідніше, ніж у золото, крипту чи акції — дослідження

Нещодавнє дослідження економістів показало, що інвестиції в набори LEGO можуть бути більш прибутковими, ніж вкладення у золото, криптовалюту чи акції. Про це пише geekspin.co.

Що показало дослідження

Аналіз понад 2000 наборів за останні 30 років виявив, що середня доходність становить близько 11% на рік, що значно перевищує показники традиційних активів.

Одним із яскравих прикладів успішних інвестицій є набір Cafe Corner, який у 2007 році коштував 140 доларів, а сьогодні його ціна перевищує 3000 доларів.

Основний фактор, що сприяє зростанню цін на LEGO, полягає в обмеженій пропозиції: нові набори доступні у продажу лише 1,5−2 роки, після чого вони зникають з ринку. Це створює дефіцит, який, у свою чергу, стимулює інтерес колекціонерів, готових платити високі суми за рідкісні моделі.

В даний час обсяг ринку перепродажу LEGO становить майже 1 мільярд доларів на рік, при цьому найбільше зростання цін спостерігається на набори серій Star Wars, Harry Potter і Batman, де деякі позиції подорожчали більш ніж на 400%.

Дане відкриття підкреслює значущість та стійкість ринку колекційних іграшок, який, на відміну від криптовалют та акцій, не схильний до різких коливань.

Інвестування в LEGO може стати привабливою альтернативою для тих, хто шукає стабільні та довгострокові вкладення. З урахуванням зростаючого інтересу до колекційних предметів, можна очікувати подальшого збільшення цін на рідкісні набори, що робить цей ринок перспективним для інвесторів.