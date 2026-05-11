Як змінилася вартість найбільших автомобільних брендів світу

Вартість найбільших автомобільних брендів світу знижується вже другий рік поспіль, і в 2026 рооці це падіння помітно прискорилося. Про це пише «Автосвіт».

Як змінилася вартість автобрендів

Якщо минулого року автовиробники «подешевшали» лише на 1%, то тепер експерти компанії Brand Finance зафіксували спад одразу на 7%. У грошах загальна вартість впала до 575,4 млрд доларів.

Японська Toyota другий рік поспіль утримує звання найдорожчого автомобільного бренду, хоча її вартість трохи просіла — на 3%, до 62,7 мільярда.

На другому місці розташувався Mercedes-Benz, але тут зниження серйозніше: мінус 12% (до 46,6 млрд доларів). А ось два інші німецькі гіганти змогли покращити свої позиції. BMW піднявся з четвертого місця на третє, додавши 3% вартості (до 43,8 млрд доларів). А Volkswagen і зовсім здійснив ривок з шостого рядка на четвертий завдяки зростанню в 14% (до 35,8 млрд доларів).

Головна драма розгорнулася навколо Tesla. Американський виробник електромобілів впав у рейтингу з третього місця одразу на шосте. За рік бренд втратив 36% своєї вартості, що склала 27,6 млрд доларів. Причина — репутаційні проблеми через масштабні відкликання машин і жорстку конкуренцію в секторі електромобілів.

Інші компанії з першої десятки залишилися на своїх місцях, але більшість з них також подешевшали. Honda та Hyundai втратили по 3% та 6% відповідно, Ford — 5%. Лише Audi опинилася у плюсі, додавши 5,4%.

Проте китайський брендBYD продовжує наступ: він піднявся на 11 місце, обігнавши Ferrari, і показав зростання у 23%. А найбільш динамічним брендом став інший китайський виробник — Zhejiang Leapmotor Technology, який додав 67% (до $1 млрд) і злетів з 96-го місця на 74-е.

Серед американських компаній несподівано порадували лише виробники електромобілів Rivian та Lucid Motors. Обидва показали впевнене зростання та значно покращили свої позиції у рейтингу.

Серед запчастинних брендів беззаперечним лідером залишається німецька Bosch зі зростанням на 24% (9 млрд доларів). У сфері таксі перше місце утримує Uber, вартість якої збільшилася на 35% — до 50 млрд доларів.