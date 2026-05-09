Турист відсудив майже 1000 євро через «заброньовані» рушниками шезлонги

Німецький турист відсудив компенсацію у туроператора через невдалий відпочинок на грецькому острові Кос. Підставою для позову стала ситуація з шезлонгами біля басейну: інші гості заздалегідь займали їх рушниками, тому чоловік із родиною фактично не могли повноцінно користуватися зоною відпочинку. Про це пише The Guardian.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Сімейна подорож у 2024 році коштувала подружжю з двома дітьми понад €7 тисяч. Однак, попри високу вартість туру, турист щодня стикався з проблемою відсутності вільних лежаків. За його словами, місця біля басейну були зайняті ще до приходу гостей, а дітям зрештою доводилося відпочивати просто на бетонному покритті.

Позивач стверджував, що неодноразово звертався до персоналу готелю та представників туроператора, проте ситуацію так і не врегулювали. Водночас така практика суперечила правилам самого готелю.

Суд у Ганновері став на бік туриста і зобов’язав туроператора виплатити йому €986,70 компенсації. У рішенні суду зазначається, що саме туроператор відповідає за належну якість послуг у межах пакетного туру, а готель у цьому випадку діє як його представник.

Суддя також наголосив, що організатор відпочинку має забезпечити справедливий порядок користування шезлонгами з урахуванням кількості гостей. Окремо суд підкреслив: туристи не повинні самостійно прибирати чужі рушники або конфліктувати з іншими відпочивальниками — такі ситуації має контролювати персонал готелю.