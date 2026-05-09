Німецький турист відсудив компенсацію у туроператора через невдалий відпочинок на грецькому острові Кос. Підставою для позову стала ситуація з шезлонгами біля басейну: інші гості заздалегідь займали їх рушниками, тому чоловік із родиною фактично не могли повноцінно користуватися зоною відпочинку. Про це пише The Guardian.
Турист відсудив майже 1000 євро через «заброньовані» рушниками шезлонги
Сімейна подорож у 2024 році коштувала подружжю з двома дітьми понад €7 тисяч. Однак, попри високу вартість туру, турист щодня стикався з проблемою відсутності вільних лежаків. За його словами, місця біля басейну були зайняті ще до приходу гостей, а дітям зрештою доводилося відпочивати просто на бетонному покритті.
Позивач стверджував, що неодноразово звертався до персоналу готелю та представників туроператора, проте ситуацію так і не врегулювали. Водночас така практика суперечила правилам самого готелю.
Суд у Ганновері став на бік туриста і зобов’язав туроператора виплатити йому €986,70 компенсації. У рішенні суду зазначається, що саме туроператор відповідає за належну якість послуг у межах пакетного туру, а готель у цьому випадку діє як його представник.
Суддя також наголосив, що організатор відпочинку має забезпечити справедливий порядок користування шезлонгами з урахуванням кількості гостей. Окремо суд підкреслив: туристи не повинні самостійно прибирати чужі рушники або конфліктувати з іншими відпочивальниками — такі ситуації має контролювати персонал готелю.
