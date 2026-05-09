General Motors навчила автомобілі змінювати смугу руху поглядом

General Motors закріпив за собою патент на цікаву розробку — вона може доповнити фірмовий комплекс Super Cruiser. Сенс ідеї у тому, що автомобіль самостійно змінює смугу руху, орієнтуючись на те, куди дивиться водій, пише Автосвіт.

Як працює система

Система запускається з камери, яка стежить за очима людини за кермом. Бортовий комп’ютер фіксує напрямок погляду та передає ці дані на модуль управління. Якщо камера вловлює певну послідовність переміщення погляду між деякими цільовими зонами (що конкретно мається на увазі, в патенті не уточнюється), Super Cruiser сам перелаштує автомобіль у сусідню смугу. Але не миттєво — перед цим електроніка виконує низку кроків для безпеки.

Щоб уникнути хаотичних та хибних перелаштувань, машина спрацює тільки при строго заданій комбінації дій. Наприклад, водій повинен подивитись у дзеркало заднього виду протягом якогось конкретного проміжку часу (скільки саме — не повідомляється).

Коли впровадять систему

Про терміни впровадження або навіть про плани серійної реалізації технології в General Motors поки мовчать.

Головне питання: як система відрізнятиме випадковий погляд у дзеркало від усвідомленого наміру змінити смугу руху? Адже водій може виконати потрібну послідовність дій суто рефлекторно.

До того ж патент — це ще не гарантія появи функції на серійних машинах, її можуть не запускати у виробництво, залишивши лише перспективною розробкою.ти.