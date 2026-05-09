В Україні створили перший бойовий квадроцикл (фото)

В Україні стартували поставки до Сил оборони нового бойового квадроцикла ATC Nord 1000, який розробила та запустила у виробництво група компаній GROUND FORCE. Машину створювали спеціально для бойових умов з урахуванням досвіду реальних бойових дій, а не адаптували цивільну техніку вже після виробництва, пише mmr.

Особливості квадроциклу

Квадроцикл отримав броньований захист радіатора та силового агрегату з варіатором від уламків і протипіхотних мін, а також шноркелі для подолання водних перешкод. Однією з особливостей стали сталеві диски замість алюмінієвих, які легше ремонтувати у польових умовах.

Також ATC Nord 1000 оснащений десятишаровими грязьовими шинами та розширеною на 70 мм колією для кращої стійкості на бездоріжжі.

Привід Visco-4Lok із блокуванням переднього диференціала забезпечує рух у болоті, піску та на крутих схилах. Радіатор системи охолодження винесли у верхню частину кузова, щоб уникнути забивання брудом під час руху складною місцевістю.

Інженери також адаптували квадроцикл для евакуаційних і логістичних завдань. На машині встановлено збільшений відкидний багажник для перевезення поранених, боєприпасів і вантажів. Для водія передбачені електропідсилювач керма, LED-оптика, USB-порти, розетки 12V та 5-дюймовий TFT-дисплей.

ATC Nord 1000 сертифікований за українськими технічними умовами та отримує VIN-код під час постачання. GROUND FORCE заявляє, що вже поставила Силам оборони сотні адаптованих транспортних засобів і забезпечує їх гарантійне обслуговування.