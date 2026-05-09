Пенсійний фонд на прикладах роз’яснив про фізичну ідентифікацію

Питання проходження фізичної ідентифікації залишається актуальним для багатьох українських пенсіонерів, зокрема для тих, які тимчасово перебувають за кордоном, планують виїхати за кордон чи вже повернулися додому. Пенсійний фонд роз’яснив типові ситуації на конкретних життєвих прикладах.

Чи потрібно проходити фізичну ідентифікацію, якщо після тимчасового перебування за кордоном пенсіонер повернувся в Україну?

Обов’язок проходити щороку фізичну ідентифікацію пенсіонеру, який тимчасово перебуває за межами України, визначено статтею 47−1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Якщо пенсіонер у 2025 році пройшов фізичну ідентифікацію та повідомив про перебування за кордоном, то інформація про його тимчасове проживання за кордоном зафіксована в пенсійній справі, виплату пенсії продовжено.

Після повернення в Україну пенсіонеру доцільно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України та засвідчити своє місце проживання в Україні, щоб забезпечити виплату пенсії надалі.

Важливо

Якщо пенсіонер планує тимчасовий виїзд за кордон на період, що не перевищує 183 дні, та не буде отримувати відповідного статусу захисту чи статусу біженця, то проходити фізичну ідентифікацію не потрібно.

Постійно проживаю на Чернігівщині. Чи маю проходити фізичну ідентифікацію, якщо влітку планую їхати до доньки в Італію?

Відповідно до статті 47−1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» проходити фізичну ідентифікацію мають, зокрема, особи, які тимчасово проживають за межами України.

Тобто, якщо з дня в'їзду до іноземної країни в межах календарного року (з січня по грудень) мине менше ніж 183 дні і при цьому ви не отримуватимете відповідний статус, то фізичну ідентифікацію проходити не потрібно.

Тимчасово проживаю за кордоном, проходила ідентифікацію у травні 2025 року. Якщо ідентифікацію потрібно проходити щороку, чи маю я знову пройти її саме у травні?

Відповідно до статті 47−1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії особам, які тимчасово проживають за кордоном, здійснюється на поточні рахунки, відкриті в українських банках, за умови проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року.

У 2025 році ви пройшли фізичну ідентифікацію, виконали умови вищезазначеного Закону для отримання пенсії у 2026 році.

Якщо плануєте продовжувати перебувати за кордоном, то вам порібно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026 року. Цим буде забезпечено продовження виплати вам пенсії після 2026 року.