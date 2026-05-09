Пенсійний фонд на прикладах роз’яснив про фізичну ідентифікацію

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 травня 2026, 10:16

Пенсійний фонд на прикладах роз’яснив про фізичну ідентифікацію

Питання проходження фізичної ідентифікації залишається актуальним для багатьох українських пенсіонерів, зокрема для тих, які тимчасово перебувають за кордоном, планують виїхати за кордон чи вже повернулися додому. Пенсійний фонд роз’яснив типові ситуації на конкретних життєвих прикладах.

Питання проходження фізичної ідентифікації залишається актуальним для багатьох українських пенсіонерів, зокрема для тих, які тимчасово перебувають за кордоном, планують виїхати за кордон чи вже повернулися додому.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чи потрібно проходити фізичну ідентифікацію, якщо після тимчасового перебування за кордоном пенсіонер повернувся в Україну?

Обов’язок проходити щороку фізичну ідентифікацію пенсіонеру, який тимчасово перебуває за межами України, визначено статтею 47−1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Якщо пенсіонер у 2025 році пройшов фізичну ідентифікацію та повідомив про перебування за кордоном, то інформація про його тимчасове проживання за кордоном зафіксована в пенсійній справі, виплату пенсії продовжено.

Після повернення в Україну пенсіонеру доцільно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України та засвідчити своє місце проживання в Україні, щоб забезпечити виплату пенсії надалі.

Важливо

Якщо пенсіонер планує тимчасовий виїзд за кордон на період, що не перевищує 183 дні, та не буде отримувати відповідного статусу захисту чи статусу біженця, то проходити фізичну ідентифікацію не потрібно.

Постійно проживаю на Чернігівщині. Чи маю проходити фізичну ідентифікацію, якщо влітку планую їхати до доньки в Італію?

Відповідно до статті 47−1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» проходити фізичну ідентифікацію мають, зокрема, особи, які тимчасово проживають за межами України.

Тобто, якщо з дня в'їзду до іноземної країни в межах календарного року (з січня по грудень) мине менше ніж 183 дні і при цьому ви не отримуватимете відповідний статус, то фізичну ідентифікацію проходити не потрібно.

Тимчасово проживаю за кордоном, проходила ідентифікацію у травні 2025 року. Якщо ідентифікацію потрібно проходити щороку, чи маю я знову пройти її саме у травні?

Відповідно до статті 47−1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії особам, які тимчасово проживають за кордоном, здійснюється на поточні рахунки, відкриті в українських банках, за умови проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року.

У 2025 році ви пройшли фізичну ідентифікацію, виконали умови вищезазначеного Закону для отримання пенсії у 2026 році.

Якщо плануєте продовжувати перебувати за кордоном, то вам порібно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026 року. Цим буде забезпечено продовження виплати вам пенсії після 2026 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами