Частка непрацюючих кредитів у банках знизилася до 13,3%

Якість кредитного портфеля українських банків продовжує покращуватися. У лютому 2026 року частка непрацюючих кредитів (NPL) скоротилася ще на 0,5 в.п. Станом на 1 березня 2026 року цей показник становить 13,3%. Про це повідомляє пресслужба Національного банку .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чому падає рівень NPL

Регулятор зазначає, що позитивна динаміка зумовлена двома ключовими факторами:

Висока якість нових позик: кредити, що видаються зараз, мають низький рівень ризику.

Низький рівень дефолтів: поточна якість кредитного портфеля оцінюється як хороша, а кількість нових дефолтів перебуває на історичному мінімумі.

Також значний вплив на статистику мало масштабне «очищення» балансів державних банків у грудні 2025 року, коли було списано понад 170 млрд грн старих непрацюючих активів. Це дозволило сектору увійти у 2026 рік із показником NPL нижче 14%.

Хто кредитує найкраще: статистика за групами банків

Рівень проблемної заборгованості суттєво різниться залежно від форми власності фінустанови:

Банки з іноземним капіталом: 6,4% (найнижчий показник у системі).

Приватні українські банки: 8,1%.

Державні банки: 18,7%.

Бізнес vs Населення

У розрізі категорій позичальників ситуація виглядає наступним чином: