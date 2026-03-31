Якість кредитного портфеля українських банків продовжує покращуватися. У лютому 2026 року частка непрацюючих кредитів (NPL) скоротилася ще на 0,5 в.п. Станом на 1 березня 2026 року цей показник становить 13,3%. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
31 березня 2026, 15:17
Частка непрацюючих кредитів у банках знизилася до 13,3%
Чому падає рівень NPL
Регулятор зазначає, що позитивна динаміка зумовлена двома ключовими факторами:
- Висока якість нових позик: кредити, що видаються зараз, мають низький рівень ризику.
- Низький рівень дефолтів: поточна якість кредитного портфеля оцінюється як хороша, а кількість нових дефолтів перебуває на історичному мінімумі.
Також значний вплив на статистику мало масштабне «очищення» балансів державних банків у грудні 2025 року, коли було списано понад 170 млрд грн старих непрацюючих активів. Це дозволило сектору увійти у 2026 рік із показником NPL нижче 14%.
Хто кредитує найкраще: статистика за групами банків
Рівень проблемної заборгованості суттєво різниться залежно від форми власності фінустанови:
- Банки з іноземним капіталом: 6,4% (найнижчий показник у системі).
- Приватні українські банки: 8,1%.
- Державні банки: 18,7%.
Бізнес vs Населення
У розрізі категорій позичальників ситуація виглядає наступним чином:
- Кредити бізнесу: частка NPL становить 16,6%.
- Кредити населенню: показник є значно кращим — 10,7%.
Джерело: Мінфін
