Міністерство економіки встановило суворі критерії для виробництва фруктових сумішей у соку та сиропі. Відтепер рецептура таких десертів не може бути довільною: обов'язковими компонентами мають бути окремі сорти груш та персиків, а сумарна частка фруктів повинна досягати мінімум 60% від ваги виробу. Про це повідомляє Liga.
8 травня 2026, 16:23
В Україні запроваджують нові стандарти для фруктової консервації: як тепер має виглядати «правильна» закрутка
Головна мета нововведення — викорінити недобросовісну конкуренцію та гарантувати покупцям якісний продукт без надлишку рідини. Щоб бізнес встиг адаптуватися до нових реалій, держава надала виробникам «імунітет» на три роки — протягом цього часу дозволяється продаж залишків продукції, виготовленої за попередніми технічними умовами.
Новий регламент також детально описує щільність наповнення банок:
- Загальний об'єм: фрукти разом із заливкою мають заповнювати тару не менше ніж на 90%.
- Чиста вага плодів: залежно від того, як нарізані фрукти, їхня чиста маса без сиропу має становити від 46% до 56% від місткості упаковки.
Джерело: Мінфін
