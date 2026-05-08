В Україні запроваджують нові стандарти для фруктової консервації: як тепер має виглядати «правильна» закрутка

Міністерство економіки встановило суворі критерії для виробництва фруктових сумішей у соку та сиропі. Відтепер рецептура таких десертів не може бути довільною: обов'язковими компонентами мають бути окремі сорти груш та персиків, а сумарна частка фруктів повинна досягати мінімум 60% від ваги виробу. Про це повідомляє Liga.