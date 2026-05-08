Крипторинок зріс на 8,3%: які монети увійшли до топ-10 у квітні

У квітні 2026 року ринок криптовалют зріс більш ніж на 8% до $2,6 трлн на тлі тимчасового перемир’я між США та Іраном. Біткоїн наблизився до рівня $80 000, а місячні притоки у спотові біржові фонди на Bitcoin майже подвоїлися. Про це йдеться у щомісячному огляді ринку Binance Research, аналітичного підрозділу криптовалютної біржі Binance.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Водночас затяжний конфлікт продовжує підтримувати ризики стагфляції, тому ключовими макроекономічними орієнтирами для ринку залишаються індекси споживчих цін та витрат на особисте споживання у США.

Квітень також показав кілька структурних змін. Попри те, що Ормузька протока не відновила нормальну роботу, а Brent завершила місяць вище $110, фондові ринки оновлювали максимуми, а Bitcoin показав найкращий місячний результат за рік.

У сегменті децентралізованих фінансів (DeFi) загострилася увага до оцінки ризиків після $635,24 млн втрат від зламів за місяць. Паралельно почали зростати нові сегменти: інструменти для торгівлі, пов’язані з приватними компаніями до IPO, та кредитування через ізольовані сховища, частка якого сягнула історичного максимуму — 24% від загального обсягу DeFi-кредитування.

Топ-10 криптовалют за підсумками квітня

BTC (+12,1%) показав найкращу динаміку серед десяти найбільших криптоактивів. Зростання підтримало активне накопичення з боку Strategy: у квітні компанія придбала близько 56 тис. BTC, зокрема, разову покупку приблизно 34 тис. BTC 20 квітня — найбільшу одноразову купівлю від початку року.

HYPE (+9,3%) та ETH (+7,8%) також показали сильну динаміку. Bitmine збільшила свої запаси Ethereum і тепер володіє приблизно 4,21% загальної пропозиції ETH після накопичення близько 244 тис. ETH у квітні, включно з одноразовою купівлею приблизно 101 тис. ETH 20 квітня. Це наближає компанію до заявленої цілі — володіння 5% циркулюючої пропозиції ETH.

DOGE (+7,7%) випередив інші великі криптовалюти, крім Bitcoin. Обсяг незакритих позицій за DOGE зріс приблизно на 57% в останній тиждень місяця, що вказує на накопичення позицій із кредитним плечем і потенціал підвищеної волатильності надалі.

LINK (+4,9%) зріс на тлі даних у блокчейні, які зафіксували найбільший відтік токена з бірж із початку грудня — близько 9 млн доларів США за 24 години. Це вказує на подальше накопичення активу на тлі скорочення кількості токенів, доступних на біржах.

XRP (+3,4%) і TRX (+3,2%) завершили місяць із помірним зростанням.

BNB і SOL не показали суттєвого цінового руху. Водночас SOL було включено разом із BTC та ETH до нового біржового фонду Core3 (BESO) від GSR — першого американського мультиактивного криптобіржового фонду, у якому частки цих трьох активів можуть змінюватися залежно від ринкової ситуації.

BCH (-4,5%) знизився порівняно з ширшим ринком на тлі слабшої відносної динаміки та відсутності окремих факторів підтримки для цього активу.

Ключові події квітня

Федеральна резервна система США залишила ставку без змін у діапазоні 3,5−3,75% на квітневому засіданні Федерального комітету з операцій на відкритому ринку — органу ФРС, що ухвалює рішення щодо процентної ставки. Четверо членів комітету висловили незгоду — це найбільша кількість із жовтня 1992 року.

Троє з них підтримували вилучення з комунікації сигналу про можливе пом’якшення політики. Це узгоджується з ринковими очікуваннями відсутності знижень ставки до кінця року на тлі стійкої інфляції, пов’язаної з енергетичним фактором.

Порушення руху через Ормузьку протоку продовжує тиснути на глобальні нафтові та логістичні ланцюги.

На Polymarket, платформі ринків прогнозів, ймовірність нормалізації руху через Ормузьку протоку до кінця травня оцінювалася приблизно у 39%, тоді як ймовірність постійної мирної угоди між США та Іраном становила лише 28%.

Місячні чисті притоки у спотові біржові фонди на Bitcoin досягли близько 1,97 млрд доларів США, майже подвоївшись порівняно з приблизно 1,2 млрд доларів США у березні. Індекс премії Coinbase — показник різниці між ціною Bitcoin на Coinbase та інших біржах — залишався позитивним упродовж місяця, що вказує на стійкий попит на спотовому ринку.

Місячні потоки в біржові фонди на Ethereum також стали позитивними й становили близько 492 млн доларів США. Індекс страху та жадібності відновився до нейтральної зони — 41.

Децентралізовані фінанси (DeFi)

У квітні 2026 року сукупна заблокована вартість активів у децентралізованих фінансах — обсяг коштів, розміщених у протоколах, — знизилася до 82,7 млрд доларів США, що означає падіння на 10,7% порівняно з попереднім місяцем.

Основним фактором стала серія зламів на загальну суму близько 635,24 млн доларів США — найбільший місячний показник втрат із моменту зламу Bybit приблизно на 1,4 млрд доларів США у лютому 2025 року.

За даними DeFiLlama, аналітичної платформи для даних про децентралізовані фінанси, у квітні було зафіксовано 28 інцидентів — найбільшу кількість зламів за один місяць за всю історію спостережень.

1 квітня з Drift Protocol, децентралізованого торгового протоколу, було виведено близько 285 млн доларів США менше ніж за 12 хвилин.

18 квітня було зламано міст протоколу LayerZero Kelp DAO — інфраструктуру для передачі активів і повідомлень між блокчейнами — приблизно на 293 млн доларів США.

Найбільший ефект поширення ризику відчув Aave, децентралізований протокол кредитування. Незабезпечений rsETH використовували як заставу для запозичення реального ETH, що сформувало близько 230 млн доларів США проблемного боргу — боргу без достатнього забезпечення. Сукупна заблокована вартість активів Aave знизилася приблизно з 26 млрд доларів США до 14 млрд доларів США.

У відповідь засновник Aave Стані Кулечов очолив ініціативу DeFi United — ініціативу відновлення після інциденту в децентралізованих фінансах. У межах ініціативи було залучено близько 303 млн доларів США від Arbitrum, Mantle, Consensys та інших учасників. Це стало однією з найкоординованіших міжекосистемних ініціатив відновлення в історії децентралізованих фінансів.

Стейблкоїни

У квітні сукупна пропозиція стейблкоїнів — цифрових активів, прив’язаних до вартості фіатної валюти або іншого базового активу, — зросла приблизно до 320 млрд доларів США, що означає підвищення на 1,4% порівняно з попереднім місяцем.

USDT, найбільший доларовий стейблкоїн від Tether, додав близько 5 млрд доларів США і досяг історичного максимуму приблизно 189,6 млрд доларів США. Цю динаміку підтримала березнева заява Tether, емітента USDT, про аудит однією з компаній Великої четвірки — чотирьох найбільших міжнародних аудиторських компаній.

Регуляторний фокус залишався на законопроєкті CLARITY Act, важливому для регулювання стейблкоїнів у США. На приватному заході в Мар-а-Лаго Дональд Трамп підтвердив підтримку просування цього законопроєкту.

Водночас документ залишається заблокованим у Сенаті.

Читайте також: 5 помилок при обміні криптовалюти, через які ви втрачаєте гроші

Токенізовані реальні активи

Сукупна вартість токенізованих реальних активів — традиційних активів, представлених у вигляді токенів у блокчейні — досягла приблизно 27,1 млрд доларів США, збільшившись майже на 4% за місяць. Сегмент державного боргу, тобто токенізованих інструментів, пов’язаних із державними облігаціями, залишився основним драйвером зростання, додавши близько 3 млрд доларів США притоків.

Токенізовані продукти Circle USYC та BlackRock BUIDL у сегменті державного боргу зросли приблизно на 11% і 15% відповідно.

Токенізований продукт Ondo USDY зріс приблизно на 32% за місяць. Динаміку підтримало партнерство з Broadridge Financial Solutions, компанією інфраструктури фінансових ринків.

На рівні окремих мереж виділявся XRP Ledger (XRPL), блокчейн-мережа, пов’язана з екосистемою XRP: загальна вартість токенізованих реальних активів у цій мережі зросла приблизно на 66% за місяць — до 537 млн доларів США.

Ринки адаптувалися до тривалого геополітичного фону

У квітні ситуація навколо Ормузької протоки залишалася неврегульованою: Brent закрився вище 110 доларів США, але акції, криптоактиви й нафта зростали одночасно. S&P 500 додав 9% і досяг рекордних 7178 пунктів, Bitcoin зріс на 12%, а Ethereum — на 7%. Це вказує на те, що ринок значною мірою переоцінив хронічні перебої як новий фон, а не як гостру кризу.

Найсильнішу динаміку серед великих ринкових сегментів показали акції виробників напівпровідників. Індекс SOXX, який відстежує цей сектор, зріс на 37% — це його найкращий місячний результат за всю історію спостережень. Зростання підтримав попит на інфраструктуру для штучного інтелекту. Водночас золото й срібло помірно знизилися, хоча золото залишалося поблизу історично високих рівнів — близько $4622.

Ризик у DeFi знову став центральною темою

У квітні втрати від зламів криптопротоколів досягли 635,24 млн доларів США у межах 28 інцидентів, що у 3,8 раза більше, ніж за весь перший квартал 2026 року. Від початку року обсяг викрадених коштів сягнув 803,84 млн доларів США. Кількість інцидентів також зросла: 62 випадки від початку року більш ніж удвічі перевищують 28 інцидентів за аналогічний період минулого року.

Після інциденту KelpDAO сукупна заблокована вартість активів у DeFi знизилася приблизно на $13 млрд протягом 48 годин, а від моменту зламу до кінця місяця впала з близько $99,5 млрд до $82,7 млрд. Найбільшу частку відтоків прийняв на себе Aave: його показник знизився приблизно на $12 млрд.

Це показало, що великі злами в DeFi вже не залишаються ізольованими подіями окремих протоколів. У взаємопов'язаній системі стрес може швидко поширюватися через заставні активи, кредитні ринки, резерви ліквідності та позиції з кредитним плечем.

Водночас змінився профіль втрат: інциденти стали частішими, але в середньому меншими, тоді як основні збитки дедалі більше припадають на кілька великих випадків. У квітні 26 із 28 інцидентів у середньому становили $2,2 млн, тоді як Drift і Kelp разом сформували $578 млн загальних втрат. Попри це, дохідність у DeFi суттєво не змінилася, що знову піднімає питання, чи достатньо ринок враховує операційний ризик.

Інтерес до торгівлі акціями приватних компаній до IPO зростає

Наприкінці квітня добовий обсяг торгів у цьому сегменті перевищував 5 млн доларів США, а середній добовий обсяг за сім днів піднявся приблизно до 4 млн доларів США. Основою зростання стали інструменти, що відображають зміну вартості приватних компаній SpaceX, OpenAI та Anthropic, хоча їхні акції ще не торгуються на біржі.

На Ventuals, протоколі безстрокових ф’ючерсів на приватні компанії та інші активи, обсяг незакритих позицій майже подвоївся — з 7,9 млн доларів США до 15 млн доларів США. Для порівняння, безстрокові контракти у традиційних фінансах перебували на рівні близько 8 млрд доларів США добового обсягу за середнім показником за сім днів.

Зростає частка кредитування через ізольовані сховища

У DeFi зростає частка кредитування через ізольовані сховища — окремі кредитні контури, де ризики одного заставного активу не поширюються на весь ринок. У 2022−2023 роках така модель фактично не використовувалася, а у квітні 2026 року її частка сягнула історичного максимуму — 24% від загального обсягу DeFi-кредитування.

Тренд зберігся навіть після сповільнення DeFi з піку жовтня 2025 року та відтоку капіталу після зламу KelpDAO. Кредитні ринки DeFi залишаються другим за розміром сегментом після ліквідного стейкінгу й становлять близько 15% сукупної заблокованої вартості активів.

Для інституційних учасників така модель важлива через гнучкі параметри ризику: окремі вимоги до застави, контроль за джерелами цінових даних, визначення дозволених заставних активів і доступ лише для попередньо перевірених користувачів або адрес.

Ключові події травня та розблокування токенів

У травні ринок стежитиме за кількома великими галузевими подіями, зосередженими навколо блокчейн-інфраструктури, Ethereum, Solana та токенізованих реальних активів. Серед них — Consensus 2026 Miami та Solana Accelerate USA @ Consensus 2026 Miami 5 травня, ETHPrague 2026 8 травня, RWA Day NYC 2026 12 травня, Digital Assets Summit 2026 13 травня та Southeast Asia Blockchain Week 2026 20 травня.

Окремим фактором для ринку залишаються розблокування токенів — вихід в обіг активів, які раніше були заблоковані. Найбільше розблокування травня в доларовому еквіваленті припадає на RAIN: 10 травня в обіг має вийти обсяг на 375 млн доларів США, що становить 10,5% його ринкової капіталізації. Серед інших великих розблокувань — SUI на 48 млн доларів США 1 травня, ZRO на 39 млн доларів США 20 травня, ADI на 28 млн доларів США 9 травня та PUMP на 18 млн доларів США 14 травня.

Що означає квітень для ринку далі

На початку травня ключовими орієнтирами для ринку залишаються макроекономічні показники — індекс споживчих цін (CPI) та індекс витрат на особисте споживання (PCE) у США, оскільки тривалий конфлікт залишає простір для погіршення макрофону. Окрему увагу ринок зберігає до ситуації навколо Ормузької протоки, нафтових ринків і глобальних ланцюгів постачання.

Короткостроковими застереженнями залишаються можлива просадка ринку після засідання ФРС та охолодження фондових ринків. У квітні також зберігалася позитивна динаміка потоків у спотові біржові фонди на Bitcoin та Ethereum: чисті притоки у біржові фонди на Bitcoin сягнули близько $1,97 млрд, а потоки в біржові фонди на Ethereum стали позитивними й становили близько $492 млн.