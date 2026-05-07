Материнська компанія криптобіржі Kraken купує платіжний сервіс Reap за $600 мільйонів

Компанія Payward Inc., яка володіє однією з найбільших криптовалютних бірж світу Kraken , оголосила про придбання гонконзького стартапу Reap Technologies. Сума угоди становить $600 млн і буде виплачена комбінацією готівки та акцій Payward, виходячи з оцінки компанії у $20 млрд. Про це повідомляє Bloomberg.

Придбання Reap — це перша масштабна інвестиція Payward в азійську інфраструктуру. Компанія Reap спеціалізується на транскордонних платежах та бізнес-сервісах з використанням стейблкоїнів, поєднуючи традиційні фінансові системи з цифровими активами.

Після завершення угоди компанія Payward планує розширити лінійку B2B-продуктів, зокрема сервісів випуску карток і платежів у стейблкоїнах.

«Якщо не враховувати Європу, то найшвидше зростання зараз демонструє саме Азія — не лише за доходами, а й за обсягом активів на платформі», — заявив співгендиректор Payward і Kraken Арджун Сеті.

За його словами, Reap уже побудувала успішний бізнес в Азії й разом із Kraken зможе швидко масштабуватися у США.

Цього року Payward уже запустила B2B-платформу для роботи зі стейблкоїнами, яка пропонує криптоплатежі, торгівлю цифровими активами, кредитування та інші сервіси для фінтех-компаній, банків, брокерів і бізнесів, що працюють із криптовалютами.

Підготовка до IPO та серія поглинань

Купівля Reap стала черговою ланкою в ланцюжку масштабних придбань Payward. Минулого року компанія уклала угоду на $1,5 млрд щодо NinjaTrader, а в квітні цього року домовилася про купівлю біржі криптодеривативів Bitnomial за $550 млн. Такі кроки підкріплюють амбіції Payward перед виходом на фондовий ринок — наприкінці минулого року компанія конфіденційно подала заявку на IPO.