Поширеною формою володіння майном в Україні є спільна сумісна власність. Вона має свої особливості як у користуванні майном, так і при його відчуженні, зокрема продажу. Спільна сумісна власність — це спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності. Про це йдеться в роз'ясненні Мін'юсту.
7 травня 2026, 11:44
Як продати житло, що є у спільній сумісній власності — роз'яснення Мін'юсту
Що належить до сумісної власності
До неї може належати майно набуте:
- подружжям за час шлюбу (розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності);
- у результаті спільної праці та за спільні грошові кошти членів сім'ї;
- на підставі приватизації.
Як продати житло у сумісній власності
Існують такі способи продажу житла, що є у спільній сумісній власності:
- продаж усієї квартири/ будинку. Обовʼязково має бути згода усіх співвласників;
- продаж частки. Для цього необхідно визначити частку, виділити її у натурі (якщо майно дозволяє це зробити) або поділити майно.
Джерело: Мінфін
