Ціна Zcash підскочила на 150% за місяць та критична вразливість у Bitcoin Core: що нового на крипторинку

Історична вразливість у Bitcoin Core: майнери могли роками атакувати вузли мережі

Розробники Bitcoin Core оприлюднили подробиці критичної вразливості (CVE-2024−52911), яка існувала в коді протягом дев'яти років (з версії 0.14.1 до 28.4). Помилка дозволяла зловмисникам віддалено зупиняти роботу вузлів (нод) і теоретично виконувати сторонній код. Це перший офіційно визнаний випадок проблеми з безпекою пам'яті за всю історію проєкту.

Проблема виникла через помилку типу use-after-free (використання пам'яті після її звільнення).

Під час перевірки транзакцій система зберігає дані в кеші для фонової обробки. Спеціально сформований блок міг спровокувати видалення цих даних саме тоді, коли інші процеси намагалися їх прочитати.

Це призводило до негайного вимкнення вузла або давало шанс на віддалене керування ним.

Попри критичність, вразливість мала вбудований «запобіжник» — економіку біткоїна:

Висока вартість: Для проведення атаки майнер мусив створити блок із реальним Proof-of-Work (доказом роботи), що потребує величезних витрат енергії.

Гарантовані збитки: Оскільки такий блок був би невалідним, мережа його відхиляла б, а атакуючий не отримував би винагороду. Витрачати мільйони доларів заради тимчасового збою чужих вузлів виявилося просто невигідно.

Розробники дотримувалися тактики конфіденційності, щоб не спровокувати атаки до того, як більшість оновить ПЗ:

Листопад 2024: Баг виявив Корі Філдс.

Грудень 2024: Виправлення внесли в код під виглядом звичайного технічного оновлення.

Квітень 2025: Реліз безпечної версії v29.

Травень 2026: Офіційне розкриття деталей після завершення підтримки старих версій.

На сьогодні до 43% вузлів все ще можуть працювати на застарілому ПЗ, що робить їх потенційно вразливими. Користувачам наполегливо рекомендують оновитися до версії v29 або вище.

Ціна Zcash підскочила на 150% за місяць

Криптовалюта Zcash (ZEC) стала одним із головних лідерів ринку навесні 2026 року. Починаючи з 1 квітня, вартість активу зросла на понад 150%, причому лише за перший тиждень травня монета додала ще 7%.

На піку ралі курс ZEC перетинав позначку у $600, а наразі актив стабілізувався в районі $562. Загальна ринкова капіталізація проєкту сягнула $9,4 млрд, що повернуло Zcash у центр уваги великих інвесторів.

Експерти та криптоінфлюенсери виділяють чотири основні причини зростання активу:

Інституційний капітал: З’явилася інформація про формування масштабної позиції у ZEC з боку венчурного фонду Multicoin Capital.

Доступність для ритейлу: Лістинг на популярній платформі Robinhood відкрив доступ до активу мільйонам нових користувачів.

Очікування ETF: На ринку поширюються чутки про можливий запуск спотового ETF на базі Zcash від компанії Grayscale.

Дефіцит пропозиції: Частка монет, що перебувають у «захищених» (приватних) пулах, зростає, що створює дефіцит ліквідності на біржах і провокує різкі стрибки курсу (шорт-сквізи).

Біткоїн-кити на Hyperliquid встановили історичний рекорд за обсягом лонг-позицій

Аналітики Glassnode зафіксували зростання чистих лонг-позицій великих власників біткоїна на децентралізованій біржі Hyperliquid. Великі інвестори (кити) продовжують агресивно ставити на подальше здорожчання першої криптовалюти.

Тенденція до нарощування «довгих» позицій триває вже кілька тижнів, а після того, як курс біткоїна подолав ключовий опір, активність трейдерів лише посилилася.

Загальний обсяг активів: За даними CoinGlass, капітал великих гравців на платформі Hyperliquid досяг $4,43 млрд.

Розподіл сил: На лонг-позиції наразі припадає $2,2 млрд (49,62%), тоді як шорт-позиції утримують $2,23 млрд (50,38%). Майже рівний баланс сил свідчить про високу напруженість на ринку та очікування потужного руху ціни.

Окрім біткоїна, значні прибутки демонструють і позиції по Ethereum. Зокрема, одна з великих адрес утримує лонг по ETH з 15-кратним плечем, відкритий за ціною $2265,48. На сьогодні нереалізований прибуток цього трейдера вже становить $2,88 млн.

Білий дім планує ухвалити закон про крипторинку CLARITY Act до 4 липня

Адміністрація президента США встановила дедлайном для ухвалення ключового законопроєкту CLARITY Act День незалежності — 4 липня 2026 року. Про це на конференції Consensus 2026 у Маямі заявив Патрік Вітт, виконавчий директор Президентської ради з цифрових активів.

Згідно з планом Білого дому, законопроєкт має пройти через складні бюрократичні етапи у стислі терміни:

Травень: розгляд документа банківським комітетом Сенату.

Червень: чотиритижневий марафон у Сенаті для фінального узгодження.

Початок липня: голосування в Палаті представників та передача на підпис президенту.

Патрік Вітт підкреслив, що попри напружений графік, такий сценарій є цілком реальним. Він додав, що ухвалення прозорих правил гри для криптоіндустрії стане символічним подарунком до ювілею американської державності.

Законопроєкт покликаний навести лад у нормативній базі США:

Розмежування повноважень: документ чітко визначить ролі Комісії з цінних паперів (SEC) та Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC).

Структура ринку: встановлення єдиних стандартів для криптокомпаній, що має покласти край регуляторній невизначеності.

Раніше сенаторка Кірстен Джиллібранд висловлювала більш обережні прогнози, припускаючи, що закон буде підписаний лише в серпні. Проте активна позиція Білого дому свідчить про намір прискорити процес.