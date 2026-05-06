Україна без компромісів: Олександр Свіщов — про результати, прогрес і відмову грати з росіянами

Кубок світу з водного поло (другий дивізіон) став для збірної України непростим випробуванням — із сильними суперниками, кадровими втратами і високими очікуваннями. Але команда показала головне: вона росте. І робить це навіть тоді, коли обставини, м’яко кажучи, не ідеальні.

Олександр Свіщов — президент Федерації водного поло України

Президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов підбив підсумки: говорив і про гру, і про атмосферу в команді, і про речі, які не вимірюються очками в таблиці.

Прогрес попри труднощі

За словами Олександра Свіщова, українська команда підійшла до турніру у хорошій формі, однак через відсутність кількох ключових гравців склад був далеким від оптимального. Це позначилося на старті, проте з кожною грою збірна додавала.

У груповому етапі українці дали бій Франції, два періоди утримуючи рівну боротьбу, здолали Гонконг та лише з мінімальними втратами поступилися Аргентині. Важливо, що команда активно інтегрує молодих гравців, що вже приносить результат.

Сенсація з Канадою та цінний досвід

Олександр Свіщов відзначив перемогу над Канадою (17:13), яка стала одним із головних досягнень турніру.

«Це серйозний суперник, який стабільно виступає на Олімпійських іграх та чемпіонатах світу. Наші хлопці продемонстрували характер і дисципліну. Це підтвердження того, що ми рухаємося у правильному напрямку», — наголосив президент ФВПУ.

Матчі проти Австралії та Грузії, попри поразки, стали важливим етапом становлення команди. Українці боролися до фінальних секунд, отримуючи безцінний міжнародний досвід проти суперників високого рівня.

Роль тренерського штабу та міжнародного досвіду

Олександр Свіщов також оцінив роботу штабу. Співпраця з хорватом Нікіцою Гуліним, за його словами, дала команді нове бачення гри. І не тільки тактично. За словами Свіщова, його досвід допоміг команді краще адаптуватися до сучасних тенденцій і зміцнити психологічну стійкість.

У тандемі з головним тренером Олексій Шведов команда виконала значний обсяг роботи, що вже дає помітні результати.

Принцип, який не обговорюється

Найгучніший момент турніру — відмова збірної грати проти росіян під «нейтральним» прапором. Позиція тут була чітка. Без напівтонів.

«Ми не можемо тиснути руки тим, чия країна щодня воює проти нас. Єдиний програш, якого ми боїмося — це моральний. Перед своїми людьми. Ми обираємо вірність Україні, а не правилам, що ігнорують реальність війни», — заявив Олескандр Свіщов.

І тут, як то кажуть, без варіантів.

Погляд у майбутнє

Підсумовуючи виступ, Олександр Юрійович Свіщов наголосив: нинішній результат — це не лише про турнірні показники, а й про фундамент для майбутнього. Команда омолоджується, набирається досвіду і поступово виходить на рівень, де здатна конкурувати з провідними збірними світу.

Українське водне поло продовжує розвиватися навіть у складних умовах війни, демонструючи, що спорт залишається важливим елементом національної стійкості та міжнародної репутації країни.