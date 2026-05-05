Bitget відзначає 3-річчя Blockchain4Youth до Bitcoin Pizza Day

Bitget , найбільша у світі універсальна біржа (UEX), відзначає третю річницю ініціативи Blockchain4Youth запуском глобальної кампанії Boxed for Opportunity, спрямованої на поєднання молодих талантів Web3 із реальними кар'єрними можливостями в індустрії. Натхненна духом Bitcoin Pizza Day, кампанія пропонує креативний формат пошуку талантів: найкращі резюме та портфоліо розміщуються на коробках для піци та доставляються безпосередньо Web3-компаніям, партнерам і ключовим учасникам галузі.

З моменту запуску Blockchain4Youth об'єднала понад 15 000 учасників у всьому світі, налагодила співпрацю з більш ніж 70 університетами та провела понад 100 кампусних заходів, створивши міцну основу для розвитку кадрового потенціалу у Web3. У третій рік свого існування Bitget розширює фокус ініціативи — від освіти та популяризації блокчейну до створення практичних кар'єрних можливостей, що допомагають молодим людям перетворювати знання на професійний розвиток.

Кампанія продовжує розвиток Blockchain4Youth Learning Hub — структурованої освітньої програми, яка надає підліткам професійне визнання, системне навчання та кар'єрну підтримку. У межах Talent Alliance учасники отримують пріоритетний доступ до можливостей, галузеву видимість і нетворкінг із такими партнерами, як Bondex, Morph Network і Foresight Ventures. Boxed for Opportunity розвиває цю екосистему, створюючи прямий і креативний міст між талантами та роботодавцями.

У межах кампанії учасникам пропонується подати базову інформацію про себе (досвід, навички, контакти), обрати регіони інтересу та завантажити портфоліо або проєкти, що демонструють їхню креативність, технічні здібності та внесок у Web3. Відібрані кандидати отримають можливість розмістити свої резюме на коробках для піци, які будуть фізично доставлені компаніям і партнерам у ключових регіонах, а також отримають додаткову підтримку через просування в соціальних мережах за участю регіональних лідерів думок (KOL).

Поєднуючи цифрову подачу заявок, фізичну доставку та суспільну видимість, кампанія відкриває новий канал виходу молодих спеціалістів в індустрію Web3. Водночас вона переосмислює культурне значення Bitcoin Pizza Day, перетворюючи одну з найвідоміших історій криптоіндустрії на платформу для нового покоління розробників, творців і професіоналів.

«Майбутнє Web3 формують люди, яких ми підтримуємо вже сьогодні», — зазначив директор із маркетингу Bitget Ігнасіо Агірре Франко. «Завдяки Blockchain4Youth ми створюємо можливості для молодих талантів навчатися, проявляти себе та знаходити своє місце в екосистемах, де вони можуть робити реальний внесок».

У міру переходу Blockchain4Youth до нового етапу розвитку Bitget продовжує інвестувати в підтримку молодого покоління. Від партнерств з університетами та освітніх ініціатив до практичного досвіду та кар'єрних можливостей — програма залишається ключовим елементом місії Bitget із розширення доступу до блокчейн-освіти та створення значущого глобального кар'єрного впливу.

