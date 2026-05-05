НБУ призначив керівницю Управління захисту прав споживачів фінансових послуг

Начальником Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку з 4 травня 2026 року призначено Юлію Требух. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

За що відповідатиме нова керівниця

До сфери її відповідальності належатиме, зокрема:

розроблення та вдосконалення методологічної бази, нормативно-правових та розпорядчих актів НБУ з питань захисту прав споживачів фінансових послуг;

здійснення нагляду за додержанням надавачами фінансових послуг вимог законодавства України про захист прав споживачів;

розгляд звернень, їх аналіз та надання відповідей споживачам фінансових послуг тощо.

Управління захисту прав споживачів фінансових послуг належить до вертикалі підпорядкування «Загальний блок», керівництво якою здійснює Голова Національного банку Андрій Пишний.

Що відомо про Требух

Юлія Требух працює у галузі права більше 20 років.

У Національному банку вона працює майже два роки, зокрема із жовтня 2024 року — заступником директора департаменту — керівником з питань юридичного супроводження діяльності Національного банку Юридичного департаменту.

Юлія Требух має вагомий досвід юридичної роботи в банківській сфері, у тому числі на керівних посадах. Так, вона, зокрема, працювала в АТ «Ощадбанк» (у 2011−2024 роках та у 2004−2008 роках) та у АТ «Райффайзен Банк» (у 2009−2010 роках).

Має досвід викладацької роботи в Міжрегіональній Академії управління персоналом (2002−2004 роки).