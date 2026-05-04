З àбанком додавання валютних контрактів займає лічені секунди

Міжнародні угоди починаються з договорів — часто складних, багатосторінкових і двомовних.

Раніше, щоб зареєструвати валютний контракт в àБізнесі, потрібно було вручну переносити дані: реквізити сторін, суми, умови, деталі угоди. Це вимагало часу, уважності та не виключало помилок.

àбанк змінив цей процес, щоб зробити його простішим для бізнесу.

Тепер достатньо лише завантажити договір в àБізнес — і контракт автоматично реєструється в системі.

Після завантаження договору система автоматично:

зчитує всі необхідні дані з документу

структурує їх відповідно до вимог банку

реєструє валютний контракт, готовий до подальших операцій

Те, що раніше могло займати години, тепер відбувається приблизно за 3 секунди.

Це стало можливим завдяки технологіям штучного інтелекту, які аналізують документ і виконують рутинну роботу замість людини — швидко та точно.

àбанк робить усе, щоб ваші процеси були простими та зрозумілими, аби у роботі залишалося менше зайвих дій і більше часу для розвитку вашого бізнесу.