Міжнародні угоди починаються з договорів — часто складних, багатосторінкових і двомовних.
З àбанком додавання валютних контрактів займає лічені секунди
Раніше, щоб зареєструвати валютний контракт в àБізнесі, потрібно було вручну переносити дані: реквізити сторін, суми, умови, деталі угоди. Це вимагало часу, уважності та не виключало помилок.
àбанк змінив цей процес, щоб зробити його простішим для бізнесу.
Тепер достатньо лише завантажити договір в àБізнес — і контракт автоматично реєструється в системі.
Після завантаження договору система автоматично:
зчитує всі необхідні дані з документу
структурує їх відповідно до вимог банку
реєструє валютний контракт, готовий до подальших операцій
Те, що раніше могло займати години, тепер відбувається приблизно за 3 секунди.
Це стало можливим завдяки технологіям штучного інтелекту, які аналізують документ і виконують рутинну роботу замість людини — швидко та точно.
àбанк робить усе, щоб ваші процеси були простими та зрозумілими, аби у роботі залишалося менше зайвих дій і більше часу для розвитку вашого бізнесу.
