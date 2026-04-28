НБУ випустив пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Зубр» (фото)

Національний банк України випустив нову пам'ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Зубр», яка увійшла до серії «Флора і фауна України». Таким чином, Нацбанк завершує монетний ряд відповідної серії. Про це йдеться в повідомленні НБУ .

Що відомо про монету

«Зубр — велична й унікальна тварина, занесена до Червоної книги України ще в 1980 році. Колись зниклий із цих територій через браконьєрство він несподівано повернувся. Уперше його помітили в Чорнобильській зоні у 2012 році і після того неодноразово фіксували присутність цієї тварини в різних частинах зони відчуження», — розпвіли в Нацбанку.

Номінал пам'ятної монети — 5 грн.

На аверсі зображено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: у центрі — стилізований міжнародний знак «Радіаційна загроза», оповитий листям, навколо якого зображені тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження.

На реверсі на тлі пейзажу зображено зубра (кольоровий друк).

Художниця — Наталія Фандікова. Скульптори монети — Анатолій Демяненко і Володимир Дем'яненко.

Де придбати

Тираж монет складає 40 тис. штук зокрема й 20 тис. штук у сувенірному пакованні.

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб'юторів.