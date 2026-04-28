Банки більше не мовчатимуть: Британія завершує еру «тихого de-banking»

З 28 квітня у Великій Британії набувають чинності нові правила, які змінюють баланс сил між банком і клієнтом у питанні закриття рахунків. Відтепер банки зобов’язані повідомляти клієнта щонайменше за 90 днів і надавати чітке письмове пояснення причин такого рішення. Про це написав радник голови правління « Кредитвест банк » Василь Невмиржицький.

Що це значить

На перший погляд — це технічна зміна. Насправді ж ідеться про відповідь регулятора на одну з найгучніших тем останніх років — de-banking, тобто одностороннє закриття рахунків банками без прозорих причин.

Від скандалу — до регуляції

Каталізатором стали публічні кейси, коли рахунки закривалися клієнтам із політичною або репутаційною чутливістю. Найрезонансніший випадок — історія з Coutts/NatWest, яка вивела проблему з операційної площини в політичну. У відповідь уряд і регулятори фактично провели «червону лінію»: банк більше не може просто «відмовитися від клієнта» без пояснень.

Що змінюється для банків

Нові правила означають для банків:

Зростання операційного навантаження — кожне рішення про закриття рахунку потребує обґрунтування

Репутаційний ризик стає вимірюваним — причини тепер фіксуються і можуть бути оскаржені

Складніша робота з high-risk клієнтами — особливо у сферах AML/KYC

Фактично, банки змушені переходити від моделі «risk avoidance» до більш збалансованого risk management із прозорістю.

Що отримує клієнт

Для клієнта це три ключові зміни:

Час — 90 днів дають можливість знайти альтернативу

Прозорість — з’являється розуміння причин

Право на захист — рішення можна оскаржити

Це особливо важливо для малого бізнесу, де закриття рахунку часто означає фактичну зупинку операцій.

Це рішення — не про процедуру, а про зміну філософії: банківський рахунок дедалі більше розглядається не як сервіс, а як базова фінансова інфраструктура, доступ до якої не може бути довільно обмежений. Для банків Британії це сигнал: епоха «тихого закриття рахунків» завершується. Починається епоха, де кожне рішення потрібно пояснювати — і бути готовим його захищати.