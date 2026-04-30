Національний банк України встановив на 1 травня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 43,963 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 11 копійок.
30 квітня 2026, 16:25
Долар та євро дешевшають: Нацбанк встановив офіційни курси на 1 травня
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Курс долара
На п'ятницю НБУ встановив такий курс долара: 43,96 грн. Це на 11 копійок менше, ніж у четвер (44,07).
Курс євро
Водночас курс євро на п'ятницю був встановлений на позначці — 51,45 грн, що на 13 копійок менше, ніж у четвер (51,58).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі