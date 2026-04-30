Tether трансформує майнінг біткоїна, США конфіскували іранські криптоактиви на $500 млн: що нового на крипторинку

Tether трансформує майнінг біткоїна: перехід на модульну архітектуру

Емітент стейблкоїна USDT, компанія Tether, анонсувала запуск нової інфраструктури для видобутку біткоїна. В основі нового підходу лежать модульні обчислювальні системи, які дозволять компанії радикально змінити управління енерговитратами, продуктивністю та процесами масштабування.

Замість купівлі готових майнінгових установок («асиків»), Tether обрала шлях кастомізації. Співпрацюючи з технологічними гігантами Canaan та ACME Swisstech, компанія створює системи на базі окремих хеш-плат. Це дозволяє інтегрувати обчислювальні потужності у власну унікальну архітектуру, що включає:

Власне програмне забезпечення: для точного налаштування роботи заліза.

Системи управління та охолодження: розроблені під специфічні потреби дата-центрів компанії.

Фахівці Tether зазначають, що традиційні установки працюють як закриті блоки, що обмежує ефективність великих майданчиків. Розподіл системи на окремі модулі (обчислення, живлення, корпус та охолодження) дозволяє модернізувати кожен елемент незалежно від інших.

Особливий акцент Tether робить на імерсійному охолодженні (занурення обладнання в діелектричну рідину). Це мінімізує перегрів і забезпечує стабільність роботи на вищих частотах. Завдяки модульності оператори отримують низку переваг:

Економічна модернізація: можливість оновлювати лише окремі деталі без заміни всього парку обладнання.

Адаптивність: швидке підлаштування продуктивності під поточну складність мережі та ціну активу.

Зниження OPEX: оптимізація операційних витрат через вищу енергоефективність.

США конфіскували іранські криптоактиви на суму $500 млн

В межах масштабної стратегії під назвою Operation Economic Fury Сполучені Штати здійснили конфіскацію криптовалютних активів Ірану на суму близько $500 мільйонів. Про це в ефірі програми Kudlow повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

За словами очільника Мінфіну, головним завданням кампанії є максимальне обмеження фінансових ресурсів іранського режиму. Крім цифрових активів, під удар потрапили:

Банківські рахунки: США ініціювали масове заморожування рахунків по всьому світу.

Майно за кордоном: під блокування підпадає нерухомість та кошти пенсійних фондів Ірану.

Дипломатичний тиск: посилення міжнародної ізоляції режиму, щоб мінімізувати кількість іноземних партнерів, готових до співпраці з Тегераном.

Міністр підкреслив, що ці заходи вживаються «в інтересах іранського народу» на тлі глухого кута у дипломатичних переговорах.

Операція триває вже понад рік і, за оцінками Бессента, наближається до фінальної стадії. Економічні санкції вже спричинили серйозні деструктивні процеси в Ірані:

Крах фінансового сектору: оголошено про банкрутство найбільшої банківської установи країни.

Валютна криза: національна валюта Ірану знецінилася по відношенню до долара на 60−70%.

Інфляційний стрибок: значне зростання цін на внутрішньому ринку.

Важливою складовою кампанії стало обмеження доходів від експорту енергоносіїв. США запровадили вторинні санкції проти покупців іранської нафти та фактично встановили морську блокаду портів, зокрема в Ормузькій протоці, що критично скоротило обсяги нафтового експорту.

Фейкові токени випередили закон: у Гонконгу виявлено підроблені стейблкоїни

На крипторинку Гонконгу зафіксовано появу фальшивих стейблкоїнів, які почали поширюватися ще до офіційного релізу ліцензованих цифрових активів. Монетарна влада Гонконгу (HKMA) виступила з терміновим попередженням щодо токенів під тикерами HKDAP та HSBC, які намагаються видати себе за легітимні продукти.

HKMA офіційно заявляє, що наразі жоден ліцензований учасник ринку не здійснював випуск стейблкоїнів.Регулятор наголосив, що токени з вищезгаданими тикерами не мають жодного стосунку до авторизованих емітентів.

Користувачам наполегливо рекомендують ігнорувати підозрілі пропозиції та довіряти лише регульованим сервісам.

Цей інцидент стався на тлі впровадження нового режиму регулювання, що діє з серпня 2025 року. Основні вимоги режиму включають:

Ліцензування: обов'язкове отримання дозволів для всіх емітентів.

Прозорість: обов'язкова ідентифікація власників активів та створення публічного реєстру компаній.

Наразі триває процес відбору надійних емітентів. З 36 претендентів HKMA вже виділила двох основних кандидатів, серед яких структури, пов'язані з такими банками як HSBC та Standard Chartered.

Попри активність шахраїв, справжні ліцензовані стейблкоїни з'являться на ринку не раніше листопада 2026 року (очікується під час тижня фінтеху). Крім того, протягом 2026 року влада Гонконгу планує розширити систему ліцензування, охопивши криптобіржі, кастодіанів та інвестиційних менеджерів.

Спотові обсяги торгів біткоїном обвалилися до мінімумів 2023 року

На великих криптовалютних біржах зафіксовано різке зниження торгової активності: спотові обсяги біткоїна впали до значень вересня-жовтня 2023 року. Аналітики зазначають, що ринок повернувся до показників періоду завершення «ведмежої» фази.

Аналітик під псевдонімом Darkfost вказує на те, що протягом усього квітня інтерес інвесторів до купівлі активу невпинно згасав. Найбільших втрат у ліквідності зазнали ключові гравці:

Binance — з березня обсяги торгів скоротилися на $25 млрд.

Gate — показник впав удвічі, втративши близько $13 млрд.

OKX — зафіксовано зниження на рівні $6 млрд.

Експерти пов'язують таку апатію інвесторів із несприятливим макроекономічним фоном та геополітичною напруженістю на Близькому Сході.

Фактор ФРС: побоювання щодо стабільно високої інфляції обмежують простір для маневру Федеральної резервної системи США. Інвестори не очікують пом’якшення монетарної політики на найближчих засіданнях FOMC.

Невизначеність: через туманні середньострокові перспективи учасники ринку уникають відкриття нових довгострокових позицій.

В аналітичній компанії Glassnode підтверджують ці дані, додаючи, що зниження глибини ринку робить ціну біткоїна вкрай чутливою навіть до невеликих потоків капіталу. Це може призвести до підвищеної волатильності при будь-яких різких рухах.

Крім того, засновник Alphractal Жоао Ведсон звернув увагу на критичне зниження інтересу широкого загалу: кількість пошукових запитів у Google на тему криптовалют впала до трирічного мінімуму. За його словами, сектор перебуває у «вразливому стані», що вимагає від інвесторів особливої витримки.