Курс на четвер: долар в обмінниках подешевшав на 10 копійок

У четвер, 30 квітня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро у покупці втратило 5 копійок, а у продажу не змінилося.

Валютний ринок

Середній курс долара у обмінних пунктах втратив 10 копійок у купивлі та у продажу. Євро втратило 12 копійок у купівлі та 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,80−44,29 грн. Євро купують за 51,20 грн, а продають за 51,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,80−43,90, євро — 51,37−51,64 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,06−44,09 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 51,43−51,44 грн/євро.

